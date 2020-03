Ćiro: Igrači moraju slušati klub, a Bjelica će sad otići iz Dinama

U ovakvim situacijama igrače ne treba ništa puno niti pitati. Pa ovo su izvanredne stvari i oni moraju poštovati odluke kluba. Ako je šef, u ovoj situaciji je to klub, odlučio da se režu primanja, onda se to mora poslušati. Igrači su me iznenadili svojom reakcijom, rekao nam je Miroslav Blažević, nakon dva turbulentna dana u Maksimiru.

Ćiro smatra kako je Dinamo postupio onako kako postupaju mnogi klubovi diljem Europe.

- Ja igrače ne bih ništa niti pitao - dodao je Ćiro, koji je jutros doznao da su čelnici hrvatskog prvaka smijenili cijeli stožer Nenada Bjelica. Podsjetimo, otkaze su u četvrtak navečer dobili Rene Poms, Nino Bule, Martin Mayer, Silvije Čavlina, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović. Svih šest suradnika sadašnjeg trenera.

- Nisam to znao, iznenadila me i ta vijest. Pa sad je za očekivati da i Nenad Bjelica napusti Maksimir. On će sigurno otići nakon što su smijenili njegove ljude. Ne vidim način na koji bi ostao, ovo je jasna poruka vodstva kluba Bjelici - rekao je Ćiro.

Jedna od Ćirinih uzdanica iz epske '82-e, Milivoj Bračun, ne bi baš kao njegov bivši šef zaobišao igrače u odluci, ali stav mu je zapravo isti kao Blaževićev.

- Nevjerojatno je ovo doba u kojem igrači u Uprava doslovno ne smiju sjesti za zajednički stol pa kao ljudi porazgovarati oči u oči. Ali, kako čitam, razgovaralo se. Telefonom i(li) video linkom i sa strukom i sa igračima. Dakle Dinamo je pokušao razgovarati - priča nam Bračun.

- Svima je jasno kako živimo u teškim, nevjerojatno posebnim okolnostima u kojima je jedino normalno da: igrači izađu u susret klubu. Pa ako klub upadne u probleme onda nitko neće dobiti ni kune pa ma koliki ugovor imao, je l'' tako?! - rezonira Bračun i poručuje:

- Treba se ugledati na reprezentativce koji su skupili više od 4 milijuna kuna pomoći ljudima u Hrvatskoj. Sada je vrijeme za takve priče, a ne razmišljanje 'Ja imam ugovor i baš me briga za okolnosti' - rekao nam je Milivoj Bračun.

I u četvrtak navečer i petak ujutro pokušali smo doći do reakcije trenera Bjelice. No, reakcije, zasad nema. Strateg Dinama ponavlja kako nema komentara. Teško je za očekivati da će i dalje biti trener Dinama, ali čuda su uvijek moguća. Situacija s korona virusom izazvala je prave potrese u Maksimiru. Rasplet se očekuje idućih dana.

