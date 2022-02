Bolest je ostavila traga na njemu, ali se ne predaje. I dalje vedrog duha, pun volje i energije, legendarni hrvatski trener Miroslav Blažević danas je napunio 87 godina.

Ćiro je dvaput pobijedio pobijedio rak, operirali su mu prostatu, no nažalost, prokleti karcinom vratio se prije godinu dana. Ne odustaje. Odlučio se uhvatiti u koštac s ovom bolešću i opet je pobijediti.

Iza njega su svakodnevne kemoterapije i odlasci u bolnicu, ali nogomet mu je stalno u mislima. Toliko da i u 88. godini razmišlja o novom angažmanu!

- Sad sam još na kemoterapijama. Kada završi taj ciklus, napravit ću pregled da vidimo jesu li uspjeli spriječiti dušmana da "hoda" po vitalnim organima. Ili sam gotov. Nažalost, ta je terapija toliko jaka da ima puno nuspojava i to me uništava. Mentalno sam na nuli. Jako se trudim da to ne bude tako, jer mene još čeka nešto što moram realizirati - rekao je Ćiro Blažević u razgovoru za Večernji list.

Pustio je bombu i - tišina. Više nije htio ništa otkriti, već držati nas u neizvjesnosti.

- E, to ne mogu reći. Samo ću vam reći da sam i u ovim godinama tražen, traže me. Ja sam davno rekao da bih želio umrijeti na klupi. Sad, ako se malo oporavim, postat ću važan savjetnik u jednom velikom klubu. Dinamo? Ma kakav Dinamo. Čim liječnik da zeleno svjetlo, vraćam se nogometu.

U karijeri je trenirao više od 20 klubova, sjedio je na klupi pet reprezentacija i postigao je jako puno toga. No, Ćiro je takav da jednostavno ne može mirovati. U teškim trenucima, onako neustrašiv i uvijek vedrog duha, uvijek je spreman na šalu. Ali i na posao. O kojem je klubu riječ, nije htio otkriti.

Trenirao je Hajduk, Osijek, Rijeku i Dinamo, a ta četiri kluba se ove sezone bore za naslov u nikad neizvjesnijoj sezoni HNL-a. Tko je najveći favorit, za Ćiru nije upitno.

- Dinamo, jer ima najbolju momčad. Jedino sam Dinamovu treneru zamjerio što je zamijenio Oršića na utakmici s West Hamom, nakon što je dao onaj gol. Izvukao je najboljega igrača.

Iako svugdje piše kako je rođen 10. veljače, legendarni trener je na svijet došao dan ranije. No, njegov otac ga je krstio 10. veljače.

- Dolac je tri kilometra od Travnika pa, dok ti dođeš u to vrijeme od Doca do Travnika, prođu 24 sata.

Najveća želja za 87. rođendan je...

- Da ujutro stanem na noge i kažem sam sebi: "Danas mi je bolje - zaključio je Ćiro.

I mi mu to isto želimo. Da opet pobijedi ovaj prokleti karcinom.