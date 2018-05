Ćiro: Mamić je potpuno blesav ako smijeni Nikolu Jurčevića...

Nikola Jurčević na klupu je sjeo 17. ožujka protiv Rudeša i u devet utakmica osvojio je 14 bodova. Usporedbe radi, Jose Manuel Aira u devet utakmica osvojio je 16 bodova. Razlika je samo što Jurčević vodi Dinamo, a Aira - Rudeš!

Od Rudeša do Rudeša. Tako bi se mogla zvati avantura Nikole Jurčevića u Maksimiru. Jer, ne pobijedi li zagrebačku kvartovsku momčad i osvoji naslov mogao bi mu to biti posljednji susret na Dinamovoj klupi. Momčad je na samom dnu, igra “Bože sačuvaj”, a praktični set ‘pouzdanih’ braniča od nehrđajućeg čelika, u stanju je od Lokomotive u dvije utakmice primiti sedam komada.

Pa nije on doveo Lecjaksa i Doumbiju

Za Lecjaksa se na trenutak čini da iz tri pokušaja nije u stanju kapom pogoditi glavu, a kamoli suigrača loptom. Tongo Doumbia izgleda kao da su ga nepromišljeno nabavili na 36 rata na sezonskom popustu ili kao da su ga kupili od nekog šarlatana s fotokopiranom licencom.

Jer, zapitate li se kakva je to skautska služba, a Dinamo se hvali da je pokriven od Južne Amerike do Australije, koja u Janu Lecjaksu i Doumbiji vidi igrače za Ligu prvaka? Kakva je to skautska služba koja zamjenu za Sigalija vidi u Rrahmaniju, koji je sporiji od Radonjića s loptom, a vjerojatno i od linijskog suca?

Jurčević tu nije kriv jer ih on nije ni doveo, no kriv je jer mu ne igra Ante Ćorić, koji jednim potezom može riješiti utakmicu. Ante Ćorić je sjajno krenuo u sezonu, imao dva gola i dvije asistencije, no Mario Cvitanović posjeo ga je na klupu. Dolaskom Jurčevića činilo se da će Ćorić opet u momčad, no ni Jurčević ga ne stavlja.

Čačić se vraća?

Tako bi novi Dinamov trener već nakon desete utakmice mogao odletjeti, a na njegovo mjesto, tako se priča, trebao bi doći Ante Čačić. Zašto Čačić? Pa zato šo mu u Maksimiru vjeruju. Velika maksimirska želja je Nenad Bjelica, a on bi mogao biti dostupan već nakon dva tjedna jer ne osvoji li Lech prvenstvo, Bjelica bi mogao biti slobodan trener. Stoga, ako se već namjeravaju riješiti Jurčevića, bilo bi dobro da se strpe do kraja prvenstva, pa onda krenu u realizaciju Bjeličina dolaska.

- Mijenjati Jurčevića?! Pa još nije ni zagrijao stolicu. Čačić? A joooj... Ma neće Mamić maknuti Jurčevića, da to napravi mora biti jako blesav, a nije. Zapravo, vidjet ćemo je li blesav - smatra Ćiro Blažević.

Blesav ili ne, Mamić nije zadovoljan radom Jurčevića jer osvojiti 14 od 27 bodova Dinamo može i bez trenera. Za takav učinak stvarno nije potreban nitko na klupi, dovoljno je da se igrači međusobno dogovore tko će istrčati.

Srećom po ‘modre’ u dvije utakmice, protiv Rudeša i Intera, trebaju samo dva boda za naslov. Da je više, tko zna što bi bilo. Jer, ruku na srce, Rudeš u ovom trenutku izgleda bolje od Dinama.