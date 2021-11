Nitko ne može predvidjeti što će biti, ali nije dobro, neuobičajeno ozbiljim glasom javio nam se Ćiro Blažević (86).

Početkom rujna veliki je trener i bivši hrvatski izbornik šokirao kad se počeo "opraštati" sa Slovencima. Otkrio je, zapravo, tada da se boleština vratila. Rak je sad, opet je otkrio Ćiro, metastazirao.

- Da, sine moj, proširio se na kosti. Borim se, ali opaka se bolest opasno širi. Rak je zahvatio kosti, proširio se na rebra i zdjelicu - smirenim glasom pričao je Ćiro, koji već neko vrijeme ide na terapije.

- Idem, sve su pokušali, uništili su dobar dio toga, ali on se ipak širi. Borba je velika i teška, a prognoza nema. Na pregledima su mi neke vrijednosti alarmantne - rekao je Ćiro, koji je već dva puta pobijedio rak. Operirali su mu prostatu, a bolest mu je prvi put dijagnosticirana 2011. godine. No prokleti karcinom ponovno se vratio.

Najbolji liječnici su tu

Stalno je u kontaktu s liječnicima, ali to je zadržao za sebe, samo je želio istaknuti:

- Zovu me liječnici iz Švicarske, iz najbolje klinike na svijetu, ali ja sam u rukama hrvatskih liječnika, njima vjerujem jer su najbolji na svijetu - dodao je Ćiro.

Zovu, naravno, sa svih strana, žele mu brz oporavak. A Ćiro bez optimizma, po kojem je poznat. On se samo nada kako neće previše boljeti...

I tad, kao iz topa, vrati se "stari" Ćiro. Naravno, na spomen reprezentacije.

- Znaš, sine moj, ovo boli, ali kad je Rus zabio za nas, sva je bol prestala. Bio sam barem nakratko zdrav. Hvala svim dečkima, odigrali su sjajno, ovog starca opet ponosnim učinili. A posebna čast ide Zlatku Daliću, on je priredio radost cijeloj naciji, a to je najvažnije. Pa onda ona veličanstvena publika i tribine, po onakvom vremenu. To je, sine, krucijalno - rekao je "trener svih trenera".

Raspoloženje se ipak malo popravilo, vratio se i optimizam, a na pitanje o Kataru i smijeh.

Kamo idem? U p... materinu

- Pa, sine moj, kamo da ja idem? U p...u materinu samo. Sine moj, sad me malo provociraš, ali nema veze. Ajde javi se da se barem još jednom vidimo - završio je u dobrom raspoloženju Ćiro.

A taj, "oproštajni" sastanak, ipak nismo zakazali...