Čistka u Bayernu: Kahn će dobiti otkaz, a tjeraju i dvije zvijezde

Bayern je drugi u Bundesligi s 59 bodova. Borussia (D) ima bod više i Bavarci više ne ovise sami o sebi. Ispali su i iz LP-a od Cityja, iz kupa od Freiburga...

Bayernovi insajderi, Christian Falk, urednik nogometne rubrike u Bildu, te Florian Plettenberg, koji za Sky prati minhenski klub, detaljno opisuju što se događa iza kulisa.

Tvrde da će i prije završetka sezone krenuti velika čistka, koja će do ljeta pomesti legende kluba i velike zvijezde momčadi. U njoj će najzvučnija žrtva biti Oliver Kahn (53), koji bi mogao pasti već 22. svibnja na sastanku nadzornog odbora.

Golmanska legenda Bayerna, koja ga je vodila do svih njemačkih, europskih i svjetskih trofeja, nije se ni približno dobro snašla u novoj ulozi, onoj ključnog operativca Bayerna. Izvršni predsjednik kluba postao je u ljeto 2021., kad je naslijedio jako uspješnog dužnosnika, Karl-Heinza Rummeniggea.

"O Kahnovoj smjeni se najozbiljnije razmatra, ne o micanju Hasana Salihamidžića (sportski direktor, op. a.), jer je Kahn najveći krivac za krizu jer je prvi operativac koji odlučuje o svemu. Pa je tako on odlučio da će smijeniti trenera i dovesti igrače, a Bayernu ne ide ni s Nagelsmannom ni Tuchelom. A premda je bilo jasno da Bayernu fali napadač, čak ne svjetske, nego i nešto niže klase, on nije doveden, što se vidi po kroničnom manjku šansi, golova i bodova. Vrh kluba raspravlja i o Salihamidžiću, ali Braco za sada nije upitan. Jedini dužnosnik čiji je posao u velikoj opasnosti je Kahn. Sve i ako preživi spomenuti sastanak, teško će dočekati iduću sezonu", pišu njemački mediji dodaju da su Khanom nezadovoljni svi, a najviše Uli Hoeness, jedan od čelnika kluba.

"Bayernu slijedi neviđena čistka svlačionice. Odlaze Serge Gnabry (27) i Sadio Mane (31), a nije isključen čak ni otpis nezamjenjivog simbola Thomasa Mullera. On uvijek mora igrati, bez obzira u kakvoj je formi. U zadnje vrijeme je jako loš i jedino što klub priječi da ga se riješi je što bi sada to izazvalo pobunu u svlačionici. No, već ovog ljeta ona će biti u potpuno novom sastavu", pišu Nijemci.

Dodaju da će Thomas Tuchel, koji je nedavno došao u klub, ostati trener, unatoč lošem startu.

