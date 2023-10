Čitatelji smatraju da Jakirović treba ostati trener Dinama...

Ballkani je u 2. kolu grupne faze Konferencijske lige senzacionalno pobijedio katastrofalni Dinamo (2-0). Koliko god su htjeli biti uz svoj klub, navijači 'modrih' mogu biti i zadovoljni što nisu morali gledati tu sramotu po prištinskom pljusku. Beskrvna predstava bez grama energije i volje.

Dinamo je bio prespor, falilo je agresije, brzine, kombinatorike, žustrine u duelu, ma baš svega. Senatori su izbjegli odgovornost i odbili stati pred novinare, a trener Sergej Jakirović bio je potresen. Toliko da nije siguran hoće li ostati na klupi.

Pitali smo vas u anketi treba li trener Dinama dobiti otkaz, glasalo je više od 14 tisuća čitatelja, a 52 posto njih smatra da bi Jakirović trebao ostati. Za neke navijače Dinama glavni krivci su čelnici čiji potezi su doveli do ovog stanja u klubu.

- Najlošiji Dinamo unazad 15 godina. Vlatku Peras i Darija Šimića bi trebalo potjerati, uništili su klub - napisao je jedan čitatelj, dok je drugi dodao:

- Šimić je kupio škart igrače, Dinamu ne bi pomogao Guardiola s ovakvim kadrom. Što može trener napraviti s ovim amaterima, 15 igrača trebalo bi dobiti otkaz, a ne stalno mijenjati trenere.

Jakirović je jedini preuzeo odgovornost. On je trener i odgovoran je za ono što se dogodilo na Kosovu, no nije on jedini krivac. Nije on prodao Luku Ivanušeca, Josipa Šutala i Dominika Livakovića te doveo igrače upitne kvalitete za koje bi, uz dužno poštovanje, teško bilo mjesta i u prosječnom HNL prvoligašu. Dinamo je godinama uspješno funkcionirao prodavajući najbolje igrače, a istovremeno bi iznjedrili nove nositelje igre. Kvaliteta nije padala, klub je držao konstantu. I tako do ove sezone.

Čelnici su, bez razmišljanja o posljedicama, prodali trojicu reprezentativaca pa se još i mjesecima premišljali hoće li Bruni Petkoviću ponuditi novi ugovor. Rezultat takve politike se sada vidi. Kvaliteta je bitno opala, mnogi igrači izvan su forme, a neki su limitirani i nisu dostojni Dinamova dresa.

Zadaća uprave bila je osigurati treneru što bolju i konkurentniju momčad koja će osvojiti naslov i izboriti europsko proljeće, no doveli su igrače koji su se ispostavili apsolutnim promašajima i pokazali da nisu kadri nositi dres hrvatskog prvaka.