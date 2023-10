City je projurio Old Traffordom

U derbiju 10. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na Old Traffordu pobijedio gradskog suparnika United 3-0.

Junak utakmice bio je Erling Haaland koji je zabio dva gola (26-11m, 49), te asistirao Philu Fodenu za treći pogodak na utakmici u 80. minuti.

Mladi norveški napadač je time postao novi rekorder stigavši do 20 gostujućih golova nakon svega 23 premierligaške utakmice. Do sada je rekord držao Kevin Phillips koji je do 20 gostujućih golova stigao nakon 28 nastupa, dok je Ianu Wrightu trebala 31 utakmica.

City je poveo u 26. minut Haalandovim golom s bijele točke. Kazneni udarac je skrivio Rasmus Hojlund povukavši Rodrija. United je mogao izjednačiti pet minuta kasnije, no Bruno Fernandes je pucao neprecizno. U sudačkoj nadoknadi je opasno pucao i Scott McTominay, ali je gostujući vratar Ederson sjajno reagirao.

Gosti su u 49. minuti napravili korak bliže pobjedi nakon sjajne akcije u kojoj je sudjelovalo čak devet igrača. Joško Gvardiol je presjekao jedno Unitedovo proigravanje vrativši loptu do golmana Edersona, ovaj je proslijedio do Fodena, lopta je zatim otišla do Walkera koji je dodao Rodriju, a ovaj Alvarezu. Argentinac je dugom loptom na suprotnoj strani uposlio Grealisha, a ovaj produžio do Bernarda Silve koji je prebacio na drugu vratnicu do Haalanda, a ovaj glavom zakucao za 2-0.

"Točku na i" gosti su stavili u 80. minuti. Rodri je opalio sa 20-ak metara, Onana je obranio, no lopta se odbila do Haalanda koji je nesebično dodao do Fodena kojem nije bilo teško zabio za 3-0.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić ušao u igru u 87. minuti.

U ranije odigranom susretu Liverpool je na Anfieldu pobijedio Nottingham Forest sa 3-0. Bio je to susret koji je ostao u sjeni obiteljske drame koju proživljava napadač Liverpoola Kolumbijac Luis Diaz nakon što su mu u subotu u domovini oteti roditelji. Majka je kasnije oslobođena, ali za ocem se još uvijek traga.

Golove za Liverpool zabili su Diogo Jota (31), Darwin Nunez (35) i Mohamed Salah (77).

Aston Villa je upisala svoju 12. uzastopnu domaću pobjedu u Premier ligi porazivši Luton Town sa 3-1. John McGinn (17), Moussa Diaby (49) i Tom Lockyer (62-ag) bili su strijelci za Villu, dok su smanjili nakon bizarnog autogola vratara Emiliana Martineza u 83. minuti.

Ezri Konsa je nespretno glavom odbio loptu koja je pogodila gredu te se odbila u argentinskog vratara i od njegovih leđa ušla u mrežu.

Everton je na gostovanju golom Dominica Calverta-Lewina u 51. minuti pobijedio West Ham, dok su Brighton i Fulham odigrali 1-1. Evan Ferguson je u 26. minuti doveo Brighton u vodstvo, a izjednačio je Palhinha u 65. minuti.

Na ljestvici vodi Tottenham sa 26 bodova, dva više od Arsenala i Manchester Cityja. Liverpool ima 23, a Aston Villa 22 boda. ManU je osmi sa 15 bodova.