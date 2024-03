City lakoćom do četvrtfinala LP, Gvardiol konačno zaigrao nakon što je propustio sedam susreta

Aktualni europski prvak Manchester City je veliki korak prema četvrtfinalu napravio već u Kopenhagenu porazivši danski sastav sa 3-1, a u uzvratu je samo potvrdio prolaz identičnim rezultatom.

Za City je to bila deseta uzastopna pobjeda u Ligi prvaka čime je postao tek treća ekipa koja je pobjedila deset u nizu u ovom natjecanju nakon Real Madrida (2014-2015) i Bayerna (niz od 15 od 2019. do 2020. i niz od deset utakmica 2013).

Pep Guardiola je s mislima na Liverpool, koji čeka City u nedjelju, počeo utakmicu bez Phila Fodena, Kevina De Bruynea, Bernarda Silve, Kylea Walkera, Johna Stonesa i Nathana Akea, te bez ozlijeđenog Jacka Grealisha. Hrvatski reprezentativi Mateo Kovačić i Joško Gvardiol su dobili priliku od prve minute.

"Građani" su poveli već u petoj minuti. Julian Alvarez je ubacio iz kornera, a Manuel Akanji je sjajno pogodio iz voleja za 1-0. Samo četiri minute kasnije već je bilo 2-0. Alvarez je ponovo ubacio iz kornera do Rodrija koji je pucao glavom, međutim pogodio je vratnicu, a lopta se odbila do argentinskog napadača koji je puca ravno u poljskog vratara Kamila Grabara kojem je lopta nespretno ispala iz ruku u gol.

Gosti su smanjili u 29. minuti golom Mohameda Elyounoussija. Bila je to sjajna kontra danskog sastava. Elyounoussi je povukao sa svoje polovice terena do suparničkog kaznenog prostora uposlivši Orrija-Steina Oskarssona koji je petom vratio do norveškog veznjaka koji je lijepo pogodio za smanjenje. Kopenhagen je do Elyounoussijeva gola u šest utakmica na engleskom tlu imao 50 udaraca, ali nije uspio zatresti suparničku mrežu.

U posljednjim trenucima prvog dijela City je zabio i treći pogodak. Rodri je dugačkom loptom uposlio Erlinga Haalanda, a norveški napadač između dvojice braniča pogodio za 3-1. Bio je to njegov 29. gol u svim natjecanima ove sezone.

U nastavku susreta je bilo nekoliko prilika na obje strane, ali ne i golova. Najbliže golu bio je Rico Lewis koji je u sudačkoj nadoknadi pogodio okvir danskog gola.

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol su odigrali cijeli susret za City. Jošku je ovo bio prvi susret nakon što je propustio sedam utakmica.