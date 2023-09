City prvi favorit LP-a, Zvezda na dnu. Evo što kažu statističari

Danas kreće 69. izdanje Lige prvaka! Bit će ovo ujedno i posljednja sezona najprestižnijeg europskog nogometnog natjecanja u formatu kakvog poznajemo, prije proširenja s 32 na 36 klubova.

Prema istraživanju "Gracenote Livea", tvrtke koja se bavi nogometnim statistikama, najveće šanse za osvajanje naslova ima Manchester City! Momčad naših Joška Gvardiola i Matea Kovačića ima čak 37 posto šansi da će obraniti naslov, daleko najviše od svih. Koliko je Manchester City, prema predviđanjima, ispred ostalih najbolje pokazuje podatak da Real Madrid kao prvi pratitelj Cityja ima 'samo' 13 posto šansi za osvajanje Lige prvaka.

Iza 'kraljeva' je Bayern Munchen (11 posto), a krug od Top 5 favorita zatvaraju Barcelona (6 posto) i Arsenal (5 posto). Zanimljivo, Leipzig ima više šansi za osvajanje naslova od PSG-a (3-2), a primjerice Crvene zvezde, kao i još 14 drugih klubova, uopće nema na popisu.

Prema istom istraživanju, aktualni prvak Srbije ima najmanje šanse da prođe grupu (7 posto), manje čak i Kopenhagena (9 posto) te Young Boysa (12 posto)

