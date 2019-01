City razbio Burnley! 7 susreta nisu primili gol, a dali čak 29

Manchester City nastavlja sjajan niz. Nakon domaće pobjede protiv Burnleyja od visokih 5-0 nakon kojeg se plasirao u osminu finala FA Kupa, City je došao do brojke od 556 minuta bez primljenog gola!

U to vrijeme postigao je čak 29 golova; momčad Pepa Guardiole pronašla je pravu formu i u sjajnom raspoloženju dočekat će Newcastle, a zatim Arsenal i Chelsea.

Manchester City have scored 29 goals since they last conceded 😳 pic.twitter.com/aebmaPwpmf