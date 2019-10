Clippersima prva bitka za LA, prvaci slavili tek u produžetku

U dvoboju momčadi iz Los Angelesa Clippersi su svladali Lakerse 112-102, dok su aktualni NBA prvaci Toronto Raptorsi na otvaranju nove sezone pred svojim navijačima trebali dodatnih pet minuta kako bi svladali New Orleans Pelicanse sa 130-122.

Kawhi Leonard je svoju novu životnu epizodu započeo onako kako je završio prethodnu - kao pobjednik. Najzaslužniji igrač za prošlosezonski naslov Raptorsa poveo je Clipperse u lov na trofej, a u prvoj od brojnih bitaka za prevlast u Los Angelesu s 30 koševa, šest skokova i pet asistencija predvodio je svoju momčad.

Lakersi su bili bolji do polovice prvog poluvremena, ali kad se u utakmicu uključio Leonard, za njim su krenuli i ostali Clippersi, čija je klupa s velikih 43-19 nadmašila učinak klupe Lakersa.

Foto: Kirby Lee

Nikako ne treba zaboraviti da su Clippersi na početku sezone bez Paula Georgea, kojeg je Leonard povukao za sobom. No, tu je najbolji šesti igrač lige Lou Williams koji je ubacio 21 koš uz sedam asistencija i pet skokova. Montrezl Harrell je dodao 17 poena i sedam skokova, a Patrick Beverly je postigao samo dva poena, ali je kao razigravač ugrabio deset skokova i podijelio šest asistencija.

Ivica Zubac je bio startni centar i ukupno dobio 9:38 minuta te za to vrijeme ubacio osam koševa šutirajući 4/4 iz igre te imao jedan skok. No, radio je za momčad i one stvari koje statistika ne valorizira.

Lakersi su najboljeg čovjeka imali u Dannyju Greenu koji je pogodio sedam od devet trica i završio sa 28 koševa i sedam skokova. Anthony Davis je postigao 25 poena uz 10 skokova i pet asistencija, a na rubu 'triple-doublea' je bio LeBron James sa 18 koševa, devet skokova i osam asista. No, to nije bilo dovoljno za pobjedu nad Clippersima koji su silno željeli ovu pobjedu.

Pobjedi su se veselili i Leonardovi prošlosezonski suigrači. Pelicansi su u Toronto stigli oslabljeni bez prvog izbora drafta Ziona Williamsona, koji će izbivati šest do osam tjedana zbog ozljede, ali to ih nije spriječilo da u nekoliko navrata tijekom dvoboja stvore 11 koševa prednosti. Toronto je većim dijelom dvoboja hvatao zaostatak, da bi pobjedu osigurali u dodatnih pet minuta, nakon što je Norman Powell na isteku osnovnog dijela utakmice promašio tricu za pobjedu Raptorsa pri neodlučenom ishodu.

U produžetku je domaća momčad potpuno nadigrala goste (13-5) i na kraju slavila uvjerljivu pobjedu, iako su Raptorsi u završnici osnovnog dijela ostali bez svog ponajboljeg igrača Pascala Siakama, koji je napravio šestu osobnu pogrešku. Siakam je do tog trenutka ubacio 34 koša uz 18 skokova i pet asistencija.

Foto: John E. Sokolowski

Velike zasluge za prvu pobjedu prvaka u novoj sezoni imao je Fred VanVleet koji je dvoboj završio sa 34 poena i sedam asistencija, pogodivši 12 od 18 šuteva (5/7 za tricu). Kyle Lowry nije imao šutersku večer (4/15), ali je na kraju dogurao do 22 koša i šest asistencija.

Pelicansi su pogodili 19 trica iz 45 pokušaja i imali su 30 asistencija, ali nisu imali čovjeka koji će ih odvesti do pobjede. Brandon Ingram je sa 22 koša bio najbolji strijelac New Orleansa, J. J. Reddick je ubacio 16 poena, a Josh Hart je uz 15 koševa imao i 10 skokova.

Uoči početka dvoboja igračima i vodstvu Raptorsa podijeljeni su prsteni koji će ih zauvijek podsjećati na lipanj 2019. godine i osvojeni naslov NBA prvaka.

(jt)