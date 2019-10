Neki novi klinci: Leteći Zion, tamnoputi Japanac, naš Luka...

Noćas počinje nova NBA sezona. Naslov prvaka brane Toronto Raptorsi kod kojih više nema Kawhija Leonarda. Među glavne favorite za novi naslov spadaju Milwaukee Bucksi (Antetokounmpo, Middleton, Bledsoe...) i Los Angeles Clippersi (Leonard, George, Zubac...), dok se tituli nadaju Los Angeles Lakersi (James, Davis...) i Houston Rocketsi (Harden, Westbrook). No, NBA liga ima čitav niz zanimljivih momčadi, tu su još Golden State Warriorsi (Curry, Green, Russell, ozlijeđen je Thompson), pa i Denver Nuggetsi predvođeni Nikolom Jokićem.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Američka javnost se slaže s činjenicom kako je ovogodišnja draft klasa bila vrlo kvalitetna, kako će se mnogi klinci vrlo brzo naći u petorkama svojih momčadi. U svakom slučaju, donosimo vam priču o najzanimljivijim 'rookiejima' NBA drafta, košarkašima za koje ćete ove sezone još puno puta čuti. Ovo nije lista deset najkvalitetnijih igrača, već lista igrača s najzanimljivijim životnim pričama.

1. Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Prvi pick ovogodišnjeg drafta odavno je programirana zvijezda NBA lige. Još od doba LeBrona Jamesa nije vladala takva medijska pompa oko jednog košarkaša, Zion je čovjek nevjerojatnih fizičkih predispozicija (198cm, 129kg) koji zakucava na spektakularan način. Zbog njega su u veljači pale i dionice Nikea (jer mu je pukla tenisica na sveučilišnoj utakmici protiv North Caroline) za milijardu dolara! Sveučilišnu košarku zaključio je s prosjekom 22,6 poena, 8,9 skokova, po 2,1 asistencija i ukradenih lopti, 1,8 blokada, ali i nevjerojatnih 68% šuta!

Foto: Brad Penner/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Zion Williamson je i prije prve službene NBA utakmice dobio sponzorski ugovor od Jordana vrijedan 75 milijuna dolara za pet godina. Pedantni američki statističari izvukli su podatak kako je od svih košarkaša NBA lige od Ziona teži tek - Boban Marjanović koji uz 24 centimetara ima i tri kilograma više. Zion je veliki favorit i za 'rookieja godine', a problem mu mogu stvoriti tek ozljede. Jedna takva, ona koljena, udaljit će ga s terena šest do osam tjedana. Puno, ali ako želite košarkaški spektakl, gledajte Pelicanse i pratite Ziona!

2. Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Ja Morant novo je franšizno lice Memphis Grizzliesa. Sveučilišnu košarku nije poput, drugih 'zvijezda' s ovogodišnjeg drafta, igrao na nekom velikom koledžu, već se dokazivao kroz Murray State. I njegov otac Tee igrao je košarku, u srednjoj školi bio je i suigrač Raya Allena. Ja Morant je na sveučilišnoj razini odradio dvije sezone, a u 'sophomore' godini postao je prvi košarkaš u NCAA povijesti koji je sezonu zaključio s minimalno 20 poena i 10 asistencija u prosjeku.

Foto: Justin Ford/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Ja Morant munjeviti je playmaker koji će ove sezone predvoditi mlade Grizzliese koji su ovoga ljeta krenuli u 'rebuilding'. Memphis su napustili Mike Conley, Joakim Noah, Avery Bradley, Chandler Parsons, Tyller Zeller, C.J. Miles... Grizzliesi bi ove sezone trebali letjeti na krilima Ja Moranta i Jarena Jacksona Jr. koji bi uz kvalitetnu 'peticu' mogli momčad odvesti do pristojnog broja pobjeda. A mnogi vide Ja Moranta kao i jednog od najboljih asistenata lige.

3. RJ Barrett (New York Knicks)

New York Knicksi imali su velika očekivanja od ovoga ljeta, no prvo im je izmaknuo prvi pick drafta Zion Williamson, a onda se u Madison Square Gardeni nisu željeli kockati niti s ozlijeđenim Kevinom Durantom. I tako su navijači Knicksa morali zadovoljiti s pojačanjima poput Randlea, Portisa, Bullocka, Ellingtona, Paytona, Gibsona... No, kao treći pick drafta stigao je i RJ Barrett, kanadski košarkaš koji bi mogao postati nova zvijezda Knicksa.

Foto: Tommy Gilligan/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL RJ Barrett stiže s Dukea (kao Zion Williamson), a u karijeri je bio MVP Svjetskog prvenstva do 19 godina u Egiptu 2017. godine. Kanada je na tom turniru stigla do zlata, a Barrett je polufinalni obračun protiv SAD-a (za koji su igrali današnji NBA igrali Carsen Edwards, Cameron Reddish, Karl Knox, Josh Okogie, Kevin Huerter, Hamidou Diallo, Mitchell Robinson) završio s 38 poena, 13 skokova i pet asista. A to dovoljno govori kakav su potencijal, pa makar i na 3. picku, uhvatili Knicksi.

4. Coby White (Chicago Bulls)

Coby White bio je 7. pick ovogodišnjeg NBA drafta, a dovoljno je reći kako je on i prvi igrač kojeg su Chicago Bullsi draftirali s North Caroline u prvoj rundi još od 1984. godine i - Michaela Jordana. Kao klinac razvijao se u košarkaškoj momčad koju osobno financira Chris Paul, a zabljesnuo je već na Ljetnoj ligi gdje je u prosjeku imao 15 poena, 5,6 skokova i 4,8 asistencija. Šuter vrlo osebujne frizure nastavio je zabijati i u 'preseason' dvobojima, a onda oduševio zabivši 29 poena Atlanta Hawksima u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka NBA sezone.

Foto: Mike Dinovo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Chicago Bullsi ove sezone imaju čitavu plejadu zanimljivih bekova (Dunn, Satoransky, LaVine, Arcidiacono...), pa će White tu tražiti svoju minutažu. Trener Jim Boylen niti ove godine nema rezultatski imperativ, već im je prije svega cilj razvijanje mladih igrača poput Markkanena, Cartera ili - Whitea. A to bi za 'čupavog playmakera' mogla biti prilično dobra i zanimljiva opcija.

5. Rui Hachimura (Washington Wizards)

Za deveti pick ovogodišnjeg drafta dovoljno je reći i - tamnoputi Japanac! Rui Hachimura rođen je 1998. godine, majka Makiko mu je Japanka, a otac Zakari Jabil dolazi iz Benina. Kao klinac Rui Hachimura je igrao i bejzbol, ali se (srećom) okrenuo košarci. U SAD je stigao tek 2016. godine, a posljednje sezone na sveučilištu Gonzaga imao je prosjek od 19,7 poena, 6,5 skokova i 1,5 asistenciju. Hachimura je tek drugi košarkaš u povijesti izabran na NBA draftu, a da je rođen u Japanu (prvi je Yasutaka Okayama), te prvi Japanac u povijesti izabran u prvoj rundi NBA drafta.

Foto: Brad Mills/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Za Japan je nastupio i na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Kini, a tu je u tri utakmice imao prosjek od 13,3 poena (Češkoj zabio 21, Turskoj 15, a SAD-u četiri koša) i 5,7 skoka. Rui Hachimura bi trebao biti startna opcija Scotta Brooksa na 'četvorci' u Washington Wizardsima koji bi hendikepirani neigranjem ozlijeđenog Johna Walla mogli biti 'miljama daleko' od play-offa. Ali bi mogli kvalitetno razviti mlade nade. I tamnoputog Japanca, Ruija Hachimuru.

6. Tyler Herro (Miami Heat)

Jedan od najboljih poteza ovogodišnjeg drafta na 13. picku povukli su čelnici Miami Heata. Tyler Herro klasični je šuter s Kentuckyja, igrač koji je u jedinoj sezoni na koledžu upisivao 14 poena, 4,5 skokova i 2,5 asista. Po mnogima riječ je o najboljem šuteru klase, a Herro je 'meku ruku' dokazao na Ljetnoj ligi, ali i pripremnim utakmicama.

Foto: Steve Mitchell/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Erik Spoelstra u njega ima veliko povjerenje, pa će Herro zasigurno biti jedan od 'rookieja' s najvećom minutažom ove sezone. A samim time, pa i zbog ozljede Ziona Williamsona, jedan od favorita za 'rookieja godine'. Sezonu će, zbog suspenzije Diona Waitersa, otvoriti u petorci Heata, a samo o njemu ovisi koliko će se tamo i zadržati. Tyler Herro trebao bi Miamiju donijeti šut iz daljine.

7. Carsen Edwards (Boston Celtics)

I Boston Celticsi u novu sezonu ulaze s nekoliko novih 'rookieja', a najzanimljiviji je svakako bek-šuter Carsen Edwards. Ostaje nejasno kako je ovaj igrač pao sve do 33. picka, ali budite kako s njim definitivno nisu pogriješili. Carsen Edwards je tijekom Ljetne lige u 23 minute u prosjeku bilježio 19,4 poena, 3,8 skoka i 1,4 asista...

Foto: David Richard/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Igri Bostona (ako dobije značajniju minutažu) donosi šut za tri poena, u svojoj drugoj (od tri sezone) na sveučilištu Purdue, sezonu je zaključio s prosjekom 40,6% šuta za tricu. O kakvom je šuteru riječ, dokazao je i u 'preseason' utakmici protiv Cleveland Cavaliersa koje je u samo šest minuta 'natrpao' s čak osam trica! A kao takav, uvijek je u stanju preokrenuti susret.

8. Luka Šamanić (San Antonio Spurs)

Luka Šamanić novo je hrvatsko ime u NBA ligi, ali i prvi Hrvat u San Antonio Spursima. Ove sezone 19-godišnji košarkaš će učiti od Gregga Popovicha i Tima Duncana, na poziciji 'četvorke' će trenirati uz LaMarcusa Aldridgea. Luka Šamanić izabran je kao 19. pick, a prije njega su izabrana samo dva igrača (Sekou Doumbouya na 15. i Goga Bitadze na 19.) koji poput našeg Luke nemaju iskustvo igranja na američkim koledžima.

Foto: Jeffrey Swinger Mladi Hrvat teško će u svojoj prvoj sezoni do velike minutaže u Spursima, ali Popovich i Duncan će u njegov razvoj uložiti mnogo truda. Kao klinac je dugo igrao nogomet, bavio se rukometom i tenisom, a posvetio se i 'breakdanceu'. Američki eksperti vjeruju kako Šamanić mora još poraditi na masi, ali ne i izgubiti 'finu ruku' s kojom može trpati trice.

9. Tacko Fall (Boston Celtics)

Jedna od najzanimljivijih priča ovogodišnjeg drafta je 226 centimetara visoki Senegalac Tacko Fall. Ovom centru mnogi su predviđali jedan od TOP 15 pickova na draftu, no Fall na koncu nije bio niti draftiran. Tacko Fall danas je najviši igrač u ligi, a na 'NBA combineu' je porušio niz rekorda. U tenisicama je visok čak 231 cm, raspon ruku mu je 250 cm, a s poda rukama (bez skoka) može doseći visinu od nevjerojatnih 311 centimetara.

Foto: David Richard/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Boston Celticsi su 'pokupili' Tacko Falla poslije drafta koji će se paralelno razvijati u D-ligi (Maine Red Claws). Tacko Fall je oduševio SAD i tijekom pripremnih utakmicu, navijači raznih klubova su u posljednjim sekundama utakmica skandirali 'We want Tacko', na taj način nagovorili trenera Brada Stevensa da ovu zvijer barem na kratko ubaci u igru. A Tacko Fall logično zakucava i blokira.

10. Bol Bol (Denver Nuggets)

Denver Nuggetsi su se na 44. picku odlučili za Bola Bola, 218 centimetara visokog centra iz Sudana. Ovog košarkaša je prvotno draftirao Miami Heat, ali je odmah 'trejdan' u Denver Nuggetse. Riječ je o sinu legendarnog Manute Bola, bivšeg košarkaša koji je od 1985. do 1995. igrao u NBA ligi. Manute Bol je bio visok 231 centimetar, njegov sin još nije dosegao tu razinu. No, možda i bude.

Foto: Instagram

Bol Bol je još 2018. godine bio jedan od top pet prospekata NBA drafta, no onda je u prosincu 2018. godine teže ozlijedio gležanj i tu su krenuli problemi. Nuggetsi polako idu s njegovim oporavkom, Bol nije niti zaigrao u predsezoni, a još nije poznat niti njegov datum povratka na parkete. Vrati li se prema očekivanjima, mogao bi postati 'double-double' mašina, on pred njim je još dalek put do borbe za mjesto u momčadi.