Čolak zabio četiri komada! E sad košta možda i pet milijuna eura

Istra je glavom bila u kvalifikacijama za Prvu HNL s Orijentom, a Rijeka se zagrijavala za finale Kupa. Čolak je u 35 minuta imao hat-trick, a zabio je četiri gola za konačnih i laganih Rijeka - Istra 4-2

<p>Čolak, Čolak, Čolak... Čolak! Ako su glasine iz metropole dosad sugerirale kako bi Dinamo rado kupio Rijekinog golgetera, ali mu je tri milijuna eura previše, <strong>Mamićima</strong> je od večeras jasno kako se odsad ne ide ispod pet milijuna eura.</p><p>Jer protivnici pored <strong>Antonija Mirka Čolaka</strong> (26) uglavnom izgledaju kao na naslovnoj fotografiji: spuštenih ramena i bespomoćnog pogleda gledaju kako se golgeter veseli svojim pogocima i Rijekinim pobjedama! A Čoki dijeli mjesto naj-strijelca Prve HNL.</p><p><strong>VIDEO: Riječani slave trijumf u derbiju</strong></p><p>Čolak i Rijeka slomili su Istru u cca. pola sata. Točno je 35 minuta trebalo Čolaku da zabije hat-trick i Rijeka povede 3-0, a u 54. je postigao i svoj četvrti gol.</p><p>I da je igrao protiv juniora... Svaka čast. A Istrani mislima jesu više bili u doigravanju za ostanak u Prvoj HNL koje ih čeka u dvije utakmice s Orijentom (dakle, do kraja sezone još se jednom vraćaju u Rijeku, ali - na Kantridu).</p><p>Ni Rijeci ovo nije bila zadnja utakmica u nikad prije viđenoj korona-sezoni. Daleko od toga! Bijele tek čeka ona najvažnija, za trofej: 1. kolovoza pred praznim tribinama šibenskog Šubićevca Rijeka igra finale Kupa s Lokomotivom.</p><p>Zapravo je to riječka bitka za obranu Rabuzinovog 'Sunca' koje su osvojili u svibnju prošle godine u Puli pobjedom nad <strong>Bjeličinim</strong> Dinamom. A kako god bilo, već sada stoji (pr)ocjena <strong>Damira Miškovića</strong> (intervju s predsjednikom Rijeke čitajte u nedjeljnom broju 24sata):</p><p>- Svaka čast i <strong>Simonu Rožmanu</strong>, i njegovom stožeru, i igračima i svima u klubu. Opet smo ispunili sve zacrtane ciljeve! A nakon finala idemo u još jednu važnu 'utakmicu': prijelazni rok, za oporavak 'korona-budžeta'.</p><p>Rijeka je imala 4-0 nakon manje od deset minuta nastavka, digla nogu s gasa, <strong>Gedeon Guzina</strong> zabio dva za Istru i popravio pulski dojama, a 19-godišnji <strong>Niko Galešić </strong>debitirao za Rijeku.</p><p>Naravno da se osluškivalo rezultat iz Osijeka, ali pobjeda lokosa u Gradskom vrtu i plasman Rijeke na 3. mjesto Bijelima zapravo ne znači mnogo više od čiste kozmetike. Ono što silno žele i ono što je za njih utakmica godine igrat će se prvog dana kolovoza na Šubićevcu, finale Kupa Rijeka vs. Lokomotiva.</p><p>Prema očekivanjima, na Rujevici se čulo i navijanje. Iznad sjeverne tribine stadiona je teren koji je - privatni posjed. Pa iako se radi o poziciji tek desetak metara iznad tribine, klub nad tim terenom nema nikakvu ingerenciju i Armada je to već jednom iskoristila u ovim korona-uvjetima odigravanja Prve HNL.</p><p>Skupila se fina brojka, dvjestotinjak glasnih članova Armade. U uspješnoj eri sjajnog stručnjaka <strong>Igora Bišćana</strong> (danas izbornika naše mlade reprezentacije) Armada je dolazila na sjever stadiona i - sjedila u tišini. A sad, kad je dolazak navijača na tribine zabranjen, njihovo se navijanje orilo Rujevicom!</p>