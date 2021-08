Bilo je teško, ali drugo nismo ni očekivali. Jako su nas pritisnuli i rano poveli, ali uspjeli smo izjednačiti do poluvremena i to nam je dosta olakšalo stvari. Nije lako ući u Ligu prvaka, posebno ako krenete od prvog pretkola. Ali mi smo to zaslužili i prošli zajedno sve prepreke, rekao je Antonio Mirko Čolak (27) nakon što je njegov Mälmo izgubio kod Ludogoreca 2-1, ali bilo im je to dovoljno za prolaz u grupnu fazu najelitnijeg europskog natjecanja jer su kod kuće slavili 2-0.

'Čokigol' se našao i na Dalićevom reprezentativnom popisu, a svakako je to zaslužio igrama koje pruža u dresu švedskog kluba. Prošli su sve moguće prepreke na putu do elite, a sad ih čeka nagrada - kako financijska, tako i ona koja im omogućava igrati protiv najboljih europskih klubova.

U osam utakmica europskih pretkola Čolak je zabio pet golova te je najbolji strijelac kvalifikacija za Ligu prvaka. Prije dvije i pol godine bio je najbolji strijelac HNL-a u dresu Rijeke s 20 zabijenih golova, a sad nosi dres reprezentacije i igra najbolji nogomet u životu.

- Ovo je čudesno, ponosan sam. Čekao sam cijeli život na ovaj trenutak i sve sanjao otkako sam bio dijete, to je vrhunac moje karijere. Govorim ovo sa suzama u očimai ne mogu opisati kako se osjećam, ostvarenje snova. Proslavit ćemo zajedno - to je naša glavna snaga, zajedništvo i momčadski duh, nema isticanja pojedinaca - rekao je Čolak za klupske stranice.

Izvlačenje skupina Lige prvaka je u četvrtak, 26. kolovoza u 18 sati, a onda će Mirko saznati tko mu stoji na putu u Europi.