Antonio Mirko Čolak (28) prokomentirao je konkurenciju u napadu hrvatske nogometne reprezentacije, borbu s Andrejem Kramarićem, Brunom Petkovićem i Markom Livajom za mjesto u postavi protiv Malte (četvrtak, 20.45), a onda i Rusije na Poljudu (nedjelja, 15 sati).

- Ja sam dio ove momčadi, izbornik me pozvao i zna moje kvalitete kao špicu, devetku. Nema veze kako ćemo igrati, pružit ću maksimum. On zna gdje su moje kvalitete, u šesnaestercu, u špici najviše volim igrati. Što se tiče konkurencije, mi smo jedna momčad, svi želimo bodove, pobjede, radost, tu više pomažemo jedan drugome nego što smo konkurencija - kazao je napadač Malmöa

Kakva je situacija i raspoloženje u klubu koji je blizu titule? Djurgarden je samo bod iza...

- Imamo još tri kola do kraja prvenstva, odigrao sam skoro 40 utakmica u ovih pola godine. Sve je u našim rukama, možemo osvojiti prvenstvo. Mislim da smo najbolja momčad u Švedskoj, imamo najkvalitetniju momčad, na nama je da pobijedimo svaku utakmicu do kraja i pripremamo feštu.

Kako ti se čini ljestvica HNL-a i prva pozicija bivšeg kluba Rijeke?

- Pratim HNL svaki tjedan, nisam očekivao da će biti na prvom mjestu jer su promijenili puno igrača, sportskog direktora itd. Nisam očekivao da će proraditi sve tako dobro, ali sretan sam što su tu gdje jesu. Bit će velika borba s Dinamom, Osijekom i Hajdukom, bit će zanimljivo. Uvijek smo htjeli da HNL bude zanimljiv, da Dinamo ne osvaja svake godine prvenstvo, bit će još zanimljivih utakmica.

Gdje vidiš ključ utakmice protiv Malte?

- Nema lakih utakmica, moramo u svaku ulaziti 100 posto, davati maksimum. Moramo igrati našu igru, kreirati puno šansi i situacija, odmah zabiti. To je ključ za pobjedu, nema druge opcije.

Postoji li problem devetke u hrvatskoj reprezentaciji?

- Ne znam tko priča o problemima. Što se mene tiče, nema problema! Dobivali smo skoro u svakoj utakmici, zabijali su i drugi, bitno je samo da je Hrvatska uspješna i pobjeđuje. Na dobrom smo putu i, ako izbornik stavi mene, Livaju, Petkovića ili Kramarića, dobro će odigrati na devetki. Nema tu nikakvih problema...

Kako vidiš probleme s Lukom Modrićem i virozom?

- On je najvažniji igrač u našoj momčadi, nadam se da može odigrati obje utakmice jer je naš motor na sredini terena. Naravno da bismo željeli da i on igra, da pobjeđujemo s njim, ali ako i ne bude mogao, imamo puno kvalitetnih igrača s kojima možemo pobijediti Maltu. Neće biti problema i ne brinem se za to previše.

Osjećate li pritisak u momčadi uoči dvije utakmice koje morate dobiti za izravan plasman u Katar?

- Ja ga ne osjetim jer imamo sve u svojim rukama, to je najbolje. Znamo da možemo osvojiti šest bodova, ali idemo korak po korak. Prva utakmica je u četvrtak, za nju se pripremamo, a onda ćemo vidjeti dalje. Nema tu dodatnog pritiska jer u svakoj utakmici želimo pobijediti.

Što bi ti značio nastup na Svjetskom prvenstvu?

- Živim svoj san, uvijek mi je bio san igrati Ligu prvaka i doći do reprezentacije, sad imam tu mogućnost i biti dio kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Daj Bože da budemo u Kataru i da mogu biti dio toga, puno bi mi značilo, bio bi to sljedeći korak u karijeri. Dat ću sve od sebe da se kvalificiramo, a onda ćemo vidjeti što dalje - zaključio je Antonio Čolak.