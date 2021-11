Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Malte u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo (četvrtak, 20.45) prije nego što će u zadnjem kolu dočekati Rusiju na Poljudu (nedjelja, 15 sati).

Medijima se putem Zooma ovaj utorak obraća branič Celtica Josip Juranović i napadač Malmöa Antonio Mirko Čolak.

PRATITE UŽIVO:

Prvi je na pitanja odgovarao Josip Juranović.

Kako gledaš na utakmicu protiv Malte, može li se riješiti sa što manjim gubitkom energije?

- Svima nam je fokus na Malti, svi smo zaboravili na njih koliko se pisalo o Rusiji, ali znamo da nam je prvo uzeti tri boda na Malti. Sve je na našoj strani, od prve minute moramo pokazati tko je gazda, uzeti loptu i sve riješiti.

U kakvoj si formi i kako gledaš na Legiju koja se bori za ostanak u Poljskoj?

- Gledam svaku utakmicu Legije, žao mi je što su pretposljednji, ne ide im iako u Europi imaju šest bodova. Čujem se skoro svaki dan s Mladenovićem, kaže mi da nije to to. Igraju, ali ne mogu do gola, sad su promijenili trenera. U pravom trenutku otišao sam u Celtic, sve mi se posložilo. Došao sam u veliki klub, igram tamo cijelo vrijeme, tako da sam jako zadovoljan.