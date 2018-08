Conor odbrusio Mayweatheru: Odj*bi, nema tu mjesta za tebe

Početkom kolovoza UFC je objavio senzacionalnu vijest da se Conor McGregor vraća u kavez nakon nepune dvije godine stanke i to u borbi za naslov lake kategorije protiv prvaka Khabiba Nurmagomedova.

Ta vijest u borilačkom svijetu odjeknula je poput bombe, a ovog ponedjeljka se u vezi borbe oglasio i slavni boksač Floyd Mayweather koji je biranim riječima govorio o bivšem UFC prvaku, a onda mu ponudio i svoju dvoranu za treninge, prenosi Fight Site.

- Gdje se meč održava? U Vegasu? Ako je tako, onda ću možda porazgovarati s Danom (Whiteom op.a.). Ili ću žicati Conora par karata! Kada Conor stigne u Las Vegas, mogu mu ponuditi i svog trenera. Znam da UFC ima svoje zdanje ovdje, ali Conor može raditi i u Mayweather boksačkom klubu - izjavio je Mayweather.

Sve je to Irac u miru popratio, a ubrzo je dao i svoj odgovor u kojem je jasno dao do znanja kako ne planira ulaziti u dobre odnose s popularnim boksačem.

- Je*eš Mayweathere, osim Seniora i Rogera. Nema ovdje mira, dečko. Ili napravi korak naprijed ili nazad- napisao je McGregor na svom službenom Twitter profilu.

Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger.

There is no peace here kid.

Step up or step down.