Conor ružno vrijeđao Khabiba pa ga ovaj 'ubio' fotomontažom

Čim je Khabib Nurmagomedov pobijedio Barbozu odmah je odredio sljedeći cilj. Želi borbu protiv Conora McGregora za pojas, no Ircu se to baš i nije svidjelo.

- Pa taj Dagestanac je bio pseće s*anje, vi ste svi poludjeli. Ovo je igra prepuna nesposobnih klošara spremnih da budu poslani na spavanje. Platite me koliko vrijedi i kralj će se vratiti - sipao je McGregor pa zatim uputio 'tweet' Nurmagomedovu.

- Uistinu, uistinu, uistinu trebaš pasti na j*bena koljena i moliti me. Inače me zaboli briga za tebe. Ove godine izlazi moj whiskey, tako da mi ne trebate - zaključio je svoju priču.

