McGregor je prije samo desetak dana mislio druga\u010dije. Abubakar Nurmagomedov, Khabibov ro\u0111ak, objavio je fotografiju Conora s me\u010da s Khabibom i napisao: \"Ono kad je korona virus tu i ti ne mo\u017ee\u0161 disati\".

\"Znao sam da je pri\u010da o Abdulmanapu tu kako bi prikrila nedostatak aktivnosti, povla\u010denje iz borbi i bje\u017eanje. Sretno, ali zapamtite - Alah vidi sve\", napisao mu je tad McGregor u komentaru kojega je izbrisao, kao i Abubakar objavu.

O\u010deva bolest uznapredovala je nedugo nakon \u0161to je Khabib, zbog zatvorenih ruskih granica usred pandemije korona virusa, morao otkazati me\u010d s Tonyjem Fergusonom.

- Prebolio je korona virus, ali je ostavio posljedice na bubrege i srce. Posje\u0107ujem ga, prepoznaje me, ali nema komunikacije jer je priklju\u010den na sve te ure\u0111aje. Svaki dan puste me na pola sata da budem s njim. Dr\u017eim ga za ruku i pitam ga \"Tata, prepoznaje\u0161 li me?\". Gestikulacijom mi daje do znanja da da - govorio je nedavno Nurmagomedov o bolni\u010dkim danima sada pokojnog oca.

Javio se i Ferguson i nije zaboravio napomenuti kako \u010deka na me\u010d s njim koji je otkazan \u010dak pet puta.

\"Izra\u017eavam najdublju su\u0107ut tebi i tvojoj obitelji, Khabib. Glavu gore, prijatelju. Po\u0161tovanje za tvog oca Abdulmanapa Nurmagomedova. Bit \u0107e u prvom redu kad se jednoga dana, nadam se, susretnemo\", napisao je Tony.