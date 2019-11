Conte Brozoviću i interovcima: 'Nemojte se predugo seksati!'

Talijanski stručnjak Antonio Conte preuzeo je Inter na početku sezone i apsolutno ih preporodio. Od momčadi koja se bori za plasman u Ligu prvaka, pretvorili su se u ekipu koja je postala opasan konkurent Juventusu u lovu na naslov prvaka Italije.

Sve to mogu zahvaliti Conteu pod čijom su palicom igrači nevjerojatno napredovali, ponajviše Brozović, Martinez i Candreva, a doveo je i igrače koji odgovaraju njegovom stilu igre poput Lukakua, Barelle i Sensija. Sve je to rezultiralo s drugim mjesto na tablici nakon 12 kola uz deset pobjeda, remi i poraz.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

Conte igrače svakodnevno savjetuje o tome kako trebaju igrati i postavljati se na terenu, no dao im je i savjete koji se tiču njihove intime. Naime, talijanski stručnjak je Brozoviću i igračima rekao da se ne smiju predugo seksati jer će ih to izmoriti prije utakmice, a također ih je savjetovao i koje poze koristiti.

- Za mene je natjecanje bitka. To za nekoga znači život, za drugoga smrt. Jako sam usredotočen na svoj posao i sve bih napravio za svoju momčad. Jednostavno sam takav i to će me vjerojatno dovesti do prijevremenog završetka karijere jer previše živim za svoj posao - rekao je Conte pa nastavio:

- Tijekom sezone seksualni odnosi ne smiju trajati predugo. Igrači moraju raditi što manje napora, i najbolje je da ostanu ispod partnerice - poručio je Conte svojim nogometašima.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Talijan ne želi uskratiti svojim igračima seksualni užitak, već samo želi da budu maksimalno odmorni kada su mu na raspolaganju. No, je li seksualni odnos stvarno utječe na nogometaše i sportaše? Većina izbornika je na Svjetskim i Europskim prvenstvima zabranjivala seks svojim igračima, ali znanstvenici kažu da nema nikakvog utjecanja na spremu nogometaša.

Naime, jedno istraživanje provedeno na Sveučilišnoj bolnici u Ženevi 2000. godine potvrdilo je da 'spolne aktivnosti nemaju negativnih posljedica na maksimalno opterećenje niti na koncentraciju sportaša'. Ali, rezultati su pokazali da je igračima potrebna dva sata za oporavak.

Stoga, sportaši smiju imati spolni odnos prije utakmica, ali kako kaže Conte, moraju brzo završiti sa činom...