Bilo smo loši? Pa momčad je dala sve od sebe, u dvije su utakmice izdominirali Šahtar, a u 180 minuta nismo uspjeli zabiti gol. U oba susreta njihov je golman branio vrhunski. Naravno da žalimo za propuštenim prilikama, a odluke ćemo donositi kad se 'ohladimo', poručio je nakon ispadanja iz Europe trener milanskog Intera, Antonio Conte.

U posljednjim je trenutcima utakmice Sanchez skoro zabio gol, ali je lopta na putu prema mreži pogodila Lukakua te je dosuđeno zaleđe, a Inter je ostao bez europskog proljeća. Marcelo Brozović i Ivan Perišić tako će se u nastavku sezone posvetiti izazovima u Italiji.

- Ako ne zabiješ, ne pobjeđuješ. U Ligi prvaka nismo imali sreće sa sucima i VAR-om. Čini mi se da nisu poštovali Inter jer je tu puno situacija za pregledati. Gorak je okus jer smo mogli proći. Šahtar je promijenio način igre. Plan B? Naravno da ga uvijek imamo, ali neću ga otkrivati da se protivnici ne pripreme za njega - rekao je Conte.

Iz skupine G dalje su prošli Real Madrid našeg Luke Modrića i Borussija Mönchengladbach. Njemački su nogometaši izgubili u Madridu (2-0), a nakon kraja utakmice ostali su na terenu kako bi zajedno ispratili utakmicu Intera i Šahtara koje se u tim trenutcima još igrala. Četvrti je sudac pokazao četiri minute nadoknade, ali to se odužilo...

Inter je napadao sve do 98. minute, a onda, napokon, kraj! Dočekali su to s veseljem njemački predstavnici koji su uz poraz prošli dalje. Bio je to najsretniji poraz u njihovoj karijeri, a slavlje se još neko vrijeme nastavilo na terenu. U Italiji pak je zavladalo razočarenje i prozivanje 'krivaca' za ispadanje...