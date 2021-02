Ne smijemo zaboraviti da je Ivan rođen kao napadačko krilo, a bio je mukotrpno strpljiv. Znamo da može napadati, ali njegova igra u obrani je bila novitet i večeras je odigrao bez greške, rekao je trener Intera Antonio Conte nakon što je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao jako dobru utakmicu u pobjedi njegovog Intera protiv Lazija (3-1) i to na neprirodnoj mu poziciji lijevog beka.

Milan je kiksao protiv Spezije (2-0) i prepustio vrh talijanskog prvenstva gradskom rivalu. Tako će Marcelo Brozović i Ivan Perišić u dresu Intera voditi veliku bitku protiv Marija Mandžukića i Ante Rebića u dresu Milana za 'Scudetto'. A upravo bi Perišić mogao više biti korišten i na novoj poziciji.

Conte ne odustaje od svoje, ali i talijanske, formacije 3-5-2, a za to mu trebaju krila koja će odraditi obrambeni i napadački posao na jednakoj razini. Naš je Ivan prirodno više napadački nastrojen, ali na treningu i kroz razgovore, Conte mu je dao novu dimenziju u igri.

- Perišiću smo trebali dati vremena jer smo radili na njegovoj roli. On je napadačko krilo u 4-3-3 ili 4-2-3-1 formaciji. Radili smo s njim na treningu i sada on može puno bolje odraditi dvije faze, braneći se i napadajući. On je igrač koji se vratio u Inter i morali smo se snaći, a iako nam je trebalo malo više vremena, sada ubiremo plodove rada - rekao je trener Intera nakon utakmice.

Pokazao je Ivan da i s 32 godine može promijeniti svoj opis posla, a možda bi ga u nastavku sezone mogli gledati kao pravog beka, a ne napadačko orijentirano krilo.

- Naravno, kada uz Younga, Hakimija i Darmiana imate još jednu opciju to vam ulijeva dodatnu mirnoću - objasnio je trener Conte.

I Christian Eriksen je zaigrao mnogo defenzivnije no inače pa bi to mogla biti svojevrsna renesansa u Conteovoj momčadi. Bilo kako bilo, još je dugih 16 kola do kraja Serie A, a bit će zanimljivo pratiti rasplet i lov Hrvata na naslov prvaka Italije.