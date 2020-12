Čop je čak i udubio stativu! 'Ne brinite, 'dragulji' su na mjestu'

Ne znam što me sve ne boli, od koljena, preko prepone, pubične kosti, kuka, rebara... Baš sam se dobro ugruvao i na sreću nije ništa ozbiljnije i brzo ću natrag na teren, kaže nam Duje nakon sudara s vratnicom

<p>Baš sam se dobro nabio ali s "draguljima" je sve u redu, javio se dobro raspoloženi <strong>Duje Čop</strong> (30) šalom i na svoj, ali i na račun naslova na našem portalu.</p><p>Podsjetimo, Duje se u želji da stigne loptu i zabije gol, što mu je na koncu i uspjelo, zabio u stativu, i to "nezgodnim mjestom". Izgledalo je jako bolno, a koliko je bilo ozbiljno možda i najbolje svjedoči udubljenje na stativi, kao i to što su ga odmah iznijeli s terena i nije se više vraćao do kraja utakmice.</p><p>Standard je poveo Dujinom asistencijom i golom 2-1 protiv Rangersa, no domaća je momčad u drugom poluvremenu okrenula rezultat i pobijedila 3-2. </p><p>- Ne znam što me sve ne boli, od koljena, preko prepone, pubične kosti, kuka, rebara... Baš sam se dobro <strong>ugruvao </strong>i na sreću nije ništa ozbiljnije i brzo ću natrag na teren. Posebno mi je žao zbog poraza, imali smo ih, igrali smo dobro, ali kao da se sve nakon toga okrenulo - kaže Čop, koji je bio svjestan da će se zabiti u stativu, ali želja za golom bila je jača.</p><p>- Znate kako se kaže, svaki pravi strijelac najprije gleda kako će zabiti gol, pa onda suigrača i sve ostalo, ha, ha, ha... Šalim se, za sve su krive ove nove lopte i klizav teren. U normalnim okolnostima ta bi mi lopta došla na glavu, a kako je teren bio klizav računao sam da ću je prsima unijeti u gol. No nije uopće odskočila, nego je kliznula po travi i došla mi prebrzo na noge. Što ću, gol je gol, a ovo što boli će zacijeliti, važno je da nema veće štete.</p><p>Duji inače ne "cvjetaju ruže" u Belgiji, ušao je u zadnju godinu ugovora kojeg ne želi produžiti i zbog toga je više na klupi nego na terenu. Igra povremeno, kao i ovoga puta, a svaku priliku koristi koliko može. Ovoga puta maksimalno, asistencija, gol, bio je igrač utakmice i ušao u momčad kola Europske lige.</p><p>- Nije loše nakon što sam dugo bio na klupi... Tako je, kako je, a situaciju dodatno komplicira korona, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija dalje na zimu. Moje je da igram i zabijam, a što će klub i trener odlučiti, to ćemo vidjeti. To je na njima...</p><p>Dujin Standard ispao je iz konkurencije za <strong>proljeće</strong>, no njegov bivši klub, Dinamo, napravio je taj iskorak i ove sezone.</p><p>- Sretan sam zbog njih, prije svih zbog mog prijatelja <strong>Arijana Ademija</strong> koji je zaslužio sve dobro što mu se događa zbog one nepravde oko dopinga. I rekord po broju nastupa, i plasman na Euro s Makedonijom. Stvarno mu svaka čast - zaključio je Čop.</p>