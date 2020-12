Najbolniji gol ikad? Čop zabio pa 'draguljima' odvalio stativu

Standard Liege je izgubio kod Barišićevih Rangersa 3-2, a Duje Čop svoj će gol htjeti što prije zaboraviti. Andrej Kramarić igrao je drugih 45 minuta u remiju Hoffenheima u Beogradu

<p>Nakon susreta petog kola Europske lige ukupno 18 klubova je osiguralo plasman u 16-inu finala, a među njima je i hrvatski prvak Dinamo.</p><p>Četiri kluba su to uspjela i prije petog kola (Roma, Arsenal, Leicester City, Hoffenheim), a večeras su im se pridružili Dinamo, Milan, Villarreal, Braga, Lille, Tottenham, Royal Antwerp, Crvena zvezda, Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada i PSV.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi europsko proljeće</strong></p><p>U jednom od najzanimljivijih susreta večeri Rangers je u ogledu skupine D pobijedio Standard sa 3-2 premda su gosti vodili 1-0 i 2-1. Standardu je igrala samo pobjeda, ali nije uspio slaviti u Glasgowu.</p><p>Bio je to i okršaju dvojice hrvatskih nogometaša, Borna Barišić je upisao asistenciju za domaći sastav, dok je Duje Čop zabio za goste.</p><p>Belgijanci su poveli u 6. minuti golom Lestiennea, a u 39. je izjednačio Goldson nakon Barišićeva ubačaja iz kornera. No samo dvije minute kasnije Duje Čop je doveo Standard u novu prednost. Hrvatski napadač se prilikom postizanja pogotka ozlijedio zabivši se u vratnicu zbog čega je u poluvremenu zamijenjen. U posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Tavernier iz kaznenog udarca.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/20IlPadrino/status/1334620361841905667" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Pobjedu Rangersu donio je Arfield golom u 63. minuti. Barišić je igrao do 88. minute, dok je Nikola Katić i dalje na listi ozlijeđenih.</p><p>U drugom susretu Benfica je rutinski odradila posao protiv Lech Poznanja pobijedivši sa 4-0 golovima Vertonghena (36), Nuneza (57), Pizzija (58) i Weigla (89). Karlo Muhar je igrao cijeli susret za goste, dok Marko Malenica nije nastupio.</p><p>Benfica i Rangers imaju po 11 bodova, a Lech i Standard po tri boda.</p><p>U skupini C dalje idu Bayer Leverkusen i praška Slavija, a u zadnjem kolu će u međusobnom susretu odrediti pobjednika skupine.</p><p>"Apotekari" su na gostovanju pobijedili Nicu sa 3-2. Za Bayer su zabili Diaby (22), Dragović (32) i Baumgartlinger (51), a za Nicu Kamara (26) i Ndoye (47). Tin Jedvaj nije nastupio za goste zbog bolesti.</p><p>U drugom susretu Slavia je pobijedila Hapoel Be'er Shevu sa 3-0. Dva gol je zabio Sima (31, 85), a jednog Stanciu (36). Petar Musa nije igrao za goste.</p><p>Na ljestvici vode Bayer i Slavija sa po 12 bodova, dok Nica i Hapoel imaju po tri boda.</p><p>Iz skupine E natjecanje nastavljaju Granada i PSV.</p><p>Nizozemci su u Španjolskoj pobijedili Granadu sa 1-0, dok je u drugom susretu Omonia iznenadila PAOK pobijedivši sa 2-1 i tako izbacila Grke iz igre za prolaz. Antonio Čolak nije igrao za grčki sastav.</p><p>Granada ima 10, PSV devet, PAOK pet, a Omonia bod.</p><p>U ranijem terminu Milan je u susretu H skupine na San Siru pobijedio Celtic sa 4-2, premda su gosti vodili 2-0 nakon svega 14 minuta utakmice.</p><p>Celtic je šokirao domaćine i već nakon 14 minuta vodio je 2-0 golovima Rogića (7) i Edouarda (14). Međutim, Milan se uspio brzo vratiti izjednačivši na 2-2, a strijelci su bili Calhanoglu u 24. minuti iz slobodnog udarca, a samo dvije minute kasnije Samu Castillejo je izjednačio na 2-2.</p><p>U 50. minuti Hauge je nakon sjajnog prodora zabio za 3-2, a trijumf "Rossonera" potvrdio je Brahim Diaz u 82. minuti. Ante Rebić je za Milan igrao do 83. minute.</p><p>Preokret smo vidjeli i u drugom susretu u kojem je Lille pobijedio Sparta sa 2-1 premda su gosti poveli u 71. minuti preko Krejčija. No, Lille je golovima Yilmaza u 81. i 84. minuti stigao do pobjede koja mu je osigurala prolaz.</p><p>Domagoj Bradarić je za Lille igrao do 85. minute. </p><p>Na ljestvici vodi Lille sa 11 bodova, Milan ima 10, Sparta šest, a Celtic bod.</p><p>Prolaz dalje osigurao je i Royal Antwerp, kojeg vodi hrvatski stručnjak Ivan Leko.</p><p>Belgijanci su u susretu 5. kola skupine J pobijedili Ludogorec sa 3-1. Za Lekinu momčad zabili su Hongla (19), De Laet (72) i Benson (87), a za goste Despodov (53).</p><p>U drugom susretu iz skupine LASK i Tottenham su odigrali sjajnu utakmicu sa šest golova, a na koncu je završilo 3-3 što je Spursim bilo dovoljno za "europsko proljeće".</p><p>LASK je poveo 1-0, gosti su potom imali 2-1 i 3-2, no domaćin je uspio izjednačiti.</p><p>Strijelci za LASK bili su Michorl (42), Eggestein (84) i Karamoko (90+3), a za goste Bale (45+2-11m), Son Heung-Min (56) i Alli (86-11m).</p><p>Na ljestvici vodi Royal Antwerp sa 12 bodova, Tottenham ima 10, LASK sedam bodova. Ludogorec je na nuli.</p><p>U skupini L Hoffenheim je i prije ovog kola osigurao prolaz, a večeras mu se pridružila Crvena zvezda koja je odigrala 0-0 protiv njemačkog sastava. Andrej Kramarić je igrao u drugom poluvremenu. </p><p>U drugom susretu Slovan Liberec je na gostovanju pobijedio Gent sa 2-1.</p><p>Hoffenheim ima 13 bodova, Crvena zvezda 10, Slovan šest, a Gent je bez bodova.</p><p>U skupina G Braga je gostujućom pobjedom protiv AEK-a 4-2 osigurala plasman u 16-inu finala pridruživši se Leicester Cityju.</p><p>Golove za portugalski sastav zabili su Vítor Tormena (7), Ricardo Esgaio (9), Ricardo Horta (45) i Galeno (82), a za AEK zabili su Nelson Oliveira (31) i Vasilantonopoulos (89).</p><p>Marko Livaja je igrao cijeli susret za AEK.</p><p>U drugom susretu Zorja je pobijedila Leicester City sa 1-0 golom Sajadmaneša u 84. minuti. Lovro Cvek nije nastupio za domaći sastav.</p><p>Na ljestvici vode Leicester City i Braga sa po 10 bodova, Zorja ima šest, a AEK tri boda.</p>