Dinamo je u uzvratnoj utakmici sa Šerifom igrao 0-0 i tako nakon tragičnog poraza u Tiraspolu ostao bez Lige prvaka.

Pokušavali su 'modri', nije da nisu. Stiskali su svih 90 minuta, prijetili sa svih strana, imali čak 20 udaraca prema golu moldavskog kluba. Lopta je u njihovim nogama bila dvije trećine vremena, no sve je to džabe, kad je lopta u mreži Šerifa završila - nijednom. Dapače, zamalo su u sudačkoj nadoknadi gosti i poveli nakon što je Traore munjevito istrčao kontru, no Livaković je to obranio.

Šerif je napravio najveći uspjeh u povijesti kluba, a 'modrima' je sad ostala Europska liga. Daleko je to od lošeg, pa tamo je Dinamo napravio povijesni uspjeh izbacivši Tottenham u onoj nevjerojatnoj utakmici, ali ipak je protiv Šerifa trebalo bolje. Nula golova u dvije utakmice zaista je loša statistika.

Prvi se oglasio Duje Čop:

- Nažalost, tako je ispalo. U prvoj utakmici napravili smo puno grešaka, nismo uspjeli popraviti u drugoj. Žao mi je što Liga prvaka neće biti u Zagrebu, najviše zbog ovih navijača. Dali smo sve od sebe, nažalost nismo uspjeli. Okrećemo se Europskoj ligi. Znali smo da moramo napraviti veći pritisak, ali Šerif je zasluženo u Ligi prvaka. Nismo uspjeli zabiti rani gol da bi se nešto otvorilo... Nažalost, nije se dogodilo - rekao je za HTV.

- Dali smo sve od sebe i nismo uspjeli doći do prvog gola pa da se pokrene neka panika kod njih. Šerif je odlična momčad, zasluženo će u Ligu prvaka. Što da kažem... Čeka nas Europska liga i nadam se da ćemo razveseliti navijače.

Oglasio se potom i Luka Ivanušec:

- Nije htjelo ući. Mogu samo čestitati ekipi na velikoj borbi. Htjeli smo, dali smo sve od sebe, imali smo prilika, ali kad prvu utakmicu prespavaš, teško je to uloviti u jednoj utakmici. Probali smo, dali smo sve od sebe. Njihov golman je isto bio na razini danas, obranio neke sjajne udarce. Nije se danas pitalo sve nas, pitalo se nešto i njih. Stvarno su dobra ekipa, treba im čestitati. Napravili smo takav renome u zadnjih par godina i navikli igrače na velike uspjehe, ali eto, kako je, tako je, idemo opet u Europsku ligu pokušati napraviti najbolji rezultat - rekao je za ArenuSport.

Mislav Oršić smatra kako je Šerif zasluženo otišao dalje:

- Ne znam što bih rekao, stvarno. Teško mi je analizirati utakmicu, oni su bili bolji u dvije utakmice i jedino je to bitno. Moramo se okrenuti Europskoj ligi i HNL-u. Nažalost, nismo uspjeli, ali htio bih zahvaliti navijačima što su došli i podržali nas. Nažalost, nismo uspjeli okrenuti ovu utakmicu. Mislim da je OK funkcioniralo, dosta smo dolazili do zadnje trećine, ali tu je onda falio zadnji pas, dobar centaršut da bismo ih malo ugrozili. Malo je falilo nečeg i nažalost nismo uspjeli.

Europsku ligu Oršić smatra uspjehom, rekao je za HTV:

- Možda će netko gledati da je to neuspjeh, ali Europska liga je za nas uspjeh. Možemo predstavljati naš klub u Europi, znamo da možemo daleko dogurati. To će biti naš cilj opet pa ćemo vidjeti što ćemo napraviti.