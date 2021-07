Argentina je pobjednik 47. izdanja Copa Americe. Gaučosi su u velikom finalu odigranom na Maracani u Rio de Janeiru s minimalnih 1-0 svladali Brazil, a junak utakmice bio je Angel Di Maria koji je u 22. minuti prekrasnim lobom riješio pitanje pobjednika. I donio prvi veliki trofej Argentini još od 1993. godine.

Lionel Messi tako je konačno stigao do prvog velikog trofeja u reprezentativnom dresu, a iza ovog 34-godišnjaka su četiri nastupa na Svjetskim prvenstvima (i jedno finale iz 2014.), te šest nastupa na Copa Americi. Ponajbolji igrač svih vremena do sada je osvajao tri srebra (2007., 2015. i 2016.), te jednu broncu (2019.). No, Messi je sada sve naplatio, dohvatio toliko željeno zlato i pokazao da može biti GOAT svjetskog nogometa.

Argentina je do pobjede stigla nakon velike pogreške brazilskog braniča Lodija koji je katastrofalno reagirao nakon dijagonalnog dodavanja De Paula, pa promašio loptu, a ona je stigla do Di Marije koji je u takvim situacijama neumoljiv. U velikom finalu igrao se žestok, na trenutke i grub nogomet, urugvajski sudac Ostojich morao je igračima obje momčadi podijeliti čak devet žutih kartona.

Argentina se tako izjednačila s Urugvajem kao najuspješnija reprezentacija u povijesti Copa Americe, obje selekcije su po 15 puta u povijesti osvajale ovo natjecanje. No, dok je Urugvaj samo šest puta u povijesti na Copa Americi stizao do srebra, Argentinci su u finalu gubili čak 14 puta. Brazil je ostao na devet osvojenih titula.

Nagradu za najboljeg igrača Copa Americe još su prije početka finalnog obračuna podijelili Neymar i Lionel Messi, a obojica su u velikom finalu bili daleko od svojih najboljih izdanja. Podsjetimo, Lionel Messi iza sebe ima 151 nastupa za Argentinu, postigao je 76 golova, a do sada je s "gaučosima" osvojio tek Olimpijske Igre 2008. godine.