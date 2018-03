Ćorić baš uživa pod pritiskom: Obožavam igrati protiv najjačih

U četvrtak navečer napokon smo vidjeli Bornu Ćorića u punom sjaju. Onog, sa čvrstim i odlično plasiranim udarcima, kakav je bio u velikom dijelu turnira u Indian Wellsu, ali i onog s početka karijere, koji se maksimalno bori za svaku lopticu i svaki poen.

Takav pristup potreban je da bi se pobijedio visoki Južnoafrikanac Kevin Anderson, koji je u ovaj meč ušao s čak 55 as servisa ovog tjedna i samo jednim izgubljenim servis gemom. Borna mu je servis oduzeo dvaput i slavio s 2:6, 6:4 i 7:6.

- Nisam počeo dobro. On je jako udarao, a ja nisam mogao pronaći ritam na lopti - komentirao je Ćorić prvi set, kroz koji je Anderson protutnjao, ostavivši našem tenisaču tek dva gema. U nastavku su se stvari počele mijenjati.

- Krenuo sam ga više pritiskati na servisu, a puno je pomogao i rano oduzeti servis u drugom setu. U trećem sam znao da će odlučivati jedan break ili dva, tri poena i to se dogodilo - rekao je Borna, upisavši prvu pobjedu u četvrtom pokušaju protiv Južnoafrikanca.



U posljednje dvije sezone, Ćorić si je uvijek zadavao neki cilj, u smislu rankinga na kraju sezone, koji bi ga zadovoljio:

- Postavljanje ciljeva je uvijek dobro, ali mislim da ja nisam imao ispravne ciljeve. Ako želim biti TOP 20 igrač, moram raditi na stvarima koje treba popraviti. Ne mogu ući među 20 najboljih samo zato što ja želim biti tamo - izjavio je Borna za službenu stranicu muške teniske organizacije.

Ove godine plan je drugačiji - postaviti fokus isključivo na poboljšanje igre i vidjeti kamo će ga to dovesti. Na početku pripremnog razdoblja za ovu sezonu Ćorić je promijenio kompletan tim. Svoj tenis povjerio je u ruke Riccarda Piattija, Dalibora Širole i Claudia Zimaglie, uz asistenciju Kristijana Schneidera, bivšeg dugogodišnjeg trenera Ane Konjuh, koji s njim putuje na većinu turnira. Promijenio je i agenciju - menadžer mu je sada Ivan Ljubičić.

- Gledao sam neke svoje mečeve i pričao s Riccardom i ekipom. Rekli su mi da ne smijem imati toliko uspona i padova, da to nije dobro niti za moj tenis niti za mene. Tada sam odlučio da moram prihvatiti neke stvari. Kao i sada u prvom setu, morao sam jednostavno prihvatiti da ne igram dobro, da on igra bolje. Ali opet, morao sam vjerovati da mogu pobijediti i to sam napravio.

