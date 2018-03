SuperBorna u polufinalu! Sad vjerojatno ide na - Federera...

Borna Ćorić triput je prije ovog meča igrao protiv 9. igrača svijeta Kevina Andersona, nije dobio ni set, izgubio je prvi i u četvrtfinalu superjakog Indian Wellsa, a onda čudesno okrenuo meč i prošao u prvi polufinale Masters 1000 turnira u karijeri!

Fantastični Ćorić slavio je 2-6, 6-4, 7-6 nakon gotovo dva i pol sata igre i jako lošeg ulaska u meč. Dvaput je Borna gubio servis u tom prvom setu, sve je išlo prema scenariju iz prethodna tri meča koja su odigrali Borna i Južnoafrikanac.

A first ever Masters 1000 semifinal spot! 👏@borna_coric downs Anderson 2-6 6-4 7-6(3) in a thrilling opening QF#BNPPO18 pic.twitter.com/Vp6T5VTbwv