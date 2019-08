Ćorić: Bilo mi je teško hodati kvartom, ocrnili su me lažima

Ante Ćorić (22) u godinu dana u Romi odigrao je samo 48 minuta u tri utakmice. Najblaža procjena bila bi da se nije snašao u "vječnom gradu" pa je preselio na posudbu u španjolskog drugoligaša Almeríju. Bivši mladi, ali i seniorski reprezentativac Hrvatske iznio je svoju stranu priče.

- U Romi nisam uopće dobio šansu, to je jedini problem. Da se razumijemo, oni su prema meni nakon što sam došao bili korektni. Bili su uz mene, od početka su me gledali, pratili, dobio sam dojam da ću dobiti barem šansu. Ali evo, nisam dobio šansu, ali se neću buniti. Iako, moje je mišljenje da sam bio dobar, i više nego dobar. U tamošnjim medijima su pisali, u intervjuima su govorili da sam impresionirao. Totti, Perotti, trener, ma svi živi - rekao je Ćorić za Net.hr.

Bez obzira na sve, šansu nije dobio.

- Zašto? To stvarno ne znam, ne znam što se točno dogodilo. Nažalost, tako je bilo, tako mi je pao grah, da tako kažem… Nikoga ne želim kriviti za to, krivim samo sebe. Možda sam ja…. Ma ne znam, stvarno.

Kaže kako nikomu ništa ne zamjera iako smatra da je zaslužio minute, bez obzira na veličinu Rome.

- Nažalost, tako se dogodilo. Nikad ne bih krivio nikoga za svoje neke loše stvari, to nikad nisam radio. Puno se pričalo da krivim trenere i slično. Niti s jednim trenerom se nisam posvađao u životu, a vani ispadam kao bahati dečko koji se svađa sa svim trenerima. S Petevom i njegovim bratom sam se našao u Rimu, sjeo, popio piće, popričali smo normalno... Sve je bilo super. On i ja smo u dobrim odnosima - rekao je Ante i nastavio:

- Ali eto, ljudi pričaju svašta, oni koji žele da se moje ime spominje u negativnom kontekstu. Uspjeli su napraviti svoje i mene ocrniti svojim notornim lažima, iako ništa nije istina. Najlakše se pravdati. S Petevom sam se pravdao, ono kad sam izjavio u novinama, a možda nisam trebao. No to je bilo moje mišljenje. "Neka oni misle što žele", tada sam tako razmišljao, "što ih je volja", ja sam stao u svoju obranu jer nisam htio da netko laže i priča laži o meni.

- To što se pisalo i pričalo jednostavno nije bila istina. Nikad ne bih rekao treneru da ne želim igrati. Znači, sankcije su za takvo što velike. Možete ostati bez ugovora. Ljudi kad krenu lagati ne znaju stati, ne znaju niti što pišu, ne razmišljaju svojom glavom. Sve napisano, pogotovo loše, može tebi donijeti posljedice na negativan način.

Ćorić je prolazio kroz jako teško razdoblje.

- Bilo mi je teško, normalno da je. Gdje mi neće biti teško... Od najboljeg dečka koji ne pije, koji nikad nije probao alkohol, koji nikad nije probao cigaretu, koji ne izlazi van, koji je doma s familijom, koji ima curu od 16. godine, koji se ne opija, postao sam negativan primjer mlađim kolegama nogometašima. Da, bilo mi je teško, jako teško... Bed mi je bio šetati kvartom u Središću gdje sam hodao ponosno, gdje su me gledali pozitivno, bez mrlje... No, kad je sve to loše o meni izašlo u medijima, svi su me gledali drugačije kao da je to istina. Jer ljudi vjeruju novinarima. Čitam i pratim i ja što pišu mediji, pa ne vjerujem baš svemu što pročitam - rekao je i dodao:

- Ne možeš osuditi nekoga samo na temelju nekog novinskog članka. Ali eto, ljudi pročitaju, misle da je to istina i to loše izađe za onog o kome se piše. Bilo mi je tada baš teško. Nikome se nisam htio obratiti, nisam ni s kim htio pričati. Ništa.

U Španjolskoj se nada novom usponu. Ne samo kluba, nego i njegove karijere. Jer talent je neosporan, ali moraju ga podržati u stručnom stožeru.

- Želimo ući u prvu ligu. Uvjeti su sjajni. Klub je baš za prvu ligu, govorim o uvjetima i svemu. Ljudi koji su prije tri tjedna došli u klub su sve promijenili jer imaju jaku želju za ulazak u Primeru, iako je i Segunda División jaka i kompetativna. Ima dobrih momčadi, svako svakog može pobijediti. Gledana je. Mislim da je devet klubova sad u njoj koji su igrali prvu ligu prije dvije ili tri godine, kao i prošle godine... Tako da ono, stvarno jako dobra liga, dobri klubovi, mislim da će to biti zanimljiva godina - kaže Ante i nastavlja:

- Super sam se snašao u Španjolskoj, iako nisam dugo ovdje. U Almeríji sam, evo, već treći dan. Znači, grad je prelijep. Stvarno, čudo od ljepote. Dobro, ne može se to uspoređivati s jednim Rimom, ne po ljepoti, nego po veličini. Ipak sam došao iz grada koji ima više milijuna ljudi u grad s nekih 200.000 po mjerenju iz 2016., malo je po tom pitanju drugačije. Nije gužva, lako se naviknuti na život. Ali stvarno, grad kao grad je strašan.

- Ovo je jedan od ljepših gradova u kojima sam bio, a bio sam stvarno posvuda. Što god netko pisao i govorio, ja sam zadovoljan što dobivam priliku pokazati na terenu što znam, ne pričom, ne hvaljenjem gdje igram, nego želim pokazati da nisam zaboravio igrati, da sam još uvijek dobar. Ne znam, u meni se probudio neki inat. Želim se vratiti tamo gdje sam igrački bio prije, kao što želim da uđemo u prvu ligu. Presretan sam što ću ponovno igrati. Na meni je sad da odigram kako treba i da s Almeríjom uđem u prvu ligu. Nakon svega što mi se dogodilo u Romi...

