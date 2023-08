Ćorić ispao u 1. kolu US Opena! Opet bez recepta za Argentinca

Borna Ćorić oprostio se od US Opena već u 1. kolu nakon što je tri seta (7-5, 7-5, 6-1) izgubio od Argentinca Sebastiena Baeza, koji ga je izbacio i tri dana ranije u Winston-Salemu i naposljetku otišao do titule.

Ponovno to nije bio Bornin dan, prvi reket Hrvatske imao je tek 61% osvojenih poena na prvom servisu i 54% na drugom te čak 54 neprisiljene pogreške. Puno previše čak i za najraniju fazu turnira.

Ćorić je prva dva seta završio izgubljenim servisom, i to nakon što se u drugom vratio iz zaostatka 5-2. Treći set bio je samo rutinsko odrađivanje posla za Argentinca koji je dvaput uzeo servis Ćoriću i zaključio meč.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

US Open je Grand Slam na kojem je Ćorić ostvario najveći rezultat, bilo je to 2020. kada je stigao do četvrtfinala, a na novu priliku morat će čekati do sljedeće sezone i Australian Opena.

Borna Gojo tako je ostao jedini hrvatski muški predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji. Splićanin je u prvom kolu otpuhao Huga Delliena, a za nastup u 3. kolu će se boriti s 40. tenisačem svijeta, Amerikancem Mackenziem McDonaldom.