Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZADNJI GRAND SLAM SEZONE

Ćorić izgubio u prvom kolu US Opena, a ovo mu se nikad nije dogodilo u teniskoj karijeri...

Piše HINA, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Ćorić izgubio u prvom kolu US Opena, a ovo mu se nikad nije dogodilo u teniskoj karijeri...
3
Foto: John E. Sokolowski/REUTERS

Borna Ćorić prvi put u karijeri nije pobijedio na Grand slam meču u godini, a Dino Prižmić će u ponedjeljak na teren, a s druge strane mreže će ga čekati Andrej Rubljov, dok će Marin Čilić u utorak pokušati svladati Bublika

Borna Ćorić (ATP - 104.) dobro je započeo, ali loše završio dvoboj prvog kola US Opena protiv 20. nositelja Jirija Lehečke (ATP - 21.), u kojem ga je češki tenisač svladao s 3-6, 6-4, 7-6 (5), 6-1 za tri sata i 12 minuta.  Za nekadašnjeg juniorskog pobjednika US Opena i četvrtfinalista u seniorskoj konkurenciji, ovo je treći uzastopni poraz u Flushing Meadowsu i drugi poraz u isto toliko mečeva s Lehečkom.

Oba puta su se sastali na Grand Slam turnirima, a 2023. na Australian Openu Ćorić nije uspio osvojiti ni set.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Na sličan je način započeo i dvoboju na terenu 17 USTA Nacionalnog centra, jer je Lehečka osvojio prva tri gema u meču. No, uslijedio je potpuni preokret. Ćorić je zaigrao na višoj razini, iskoristio sve pružene prilike i nanizao čak sedam gemova, što mu je donijelo prvi set (6-3) i dobar početak drugog.

Ćorić 'vratio' Lehečku u meč

No, jedan lošiji Ćorićev gem na servisu bio je dovoljan Lehečki za 'break' (3-2) i povratak u meč. Ćorić priliku za povratak u drugom setu nije dobio.

Hrvatski reprezentativac je na početku trećeg seta spasio dvije 'break' lopte (15-40), ali je i Lehečka počeo servirati mnogo bolje pa je Ćorić ostao bez ikakve prilike za oduzimanje servisa. U takvom raspletu set je otišao u 'tie-break'. I to je bio trenutak u kojem je meč prelomljen.

Tennis: Cincinnati Open
Foto: Aaron Doster/REUTERS

Borna je s dva 'mini-breaka' došao do prednosti 5-2 i sljedeća dva poena je započinjao servisom. Međutim, Lehečka je pogodio nekoliko odličnih forhenda, osvojio pet poena zaredom i slomio suparnika. Hrvatski tenisač je izgubio set u kojem je napravio samo tri neiznuđene pogreške, a njegov suparnik 12. Presudili su Lehečkini 'winneri', njih 16 naspram Ćorićevih 11, ali su došli u nizu kad je trebalo promijeniti tijek događanja u odlučujućem gemu.

Hrvatska ima još dvije uzdanice 

Borna je nakon trećeg seta pokušao naći mir odlaskom u svlačionicu, ali na terenu više nije imao što za ponuditi protiv razigranog Čeha. Lehečka je poveo 5-0 i tek onda je Ćorić osvojio utješni gem. Više od toga nije uspio.

Što se tiče turnira tenisača, ostaju nam još dvije uzdanice. Dino Prižmić će u ponedjeljak na teren, a s druge strane mreže će ga čekati Andrej Rubljov, dok će Marin Čilić, pobjednik US Opena 2014., u utorak pokušati svladati odličnog Kazahstanca Aleksandera Bublika

Najgora sezona za Ćorića

Ovim porazom Ćorić je zaključio i najgoru sezonu u karijeri, barem u okvirima Grand slam turnira. Ovo je Ćoriću bila prva sezona u profesionalnoj karijeri bez ijedne pobjede na jednom od četiri glavna teniska turnira, što je još samo jedan dokaz njegove krize.

US Open, tenisači - 1. kolo

  • Zachary Svajda (SAD) - Zsombor Piros (Mađ) 6-4, 6-2, 7-5
  • Jakub Menšik (Češ/16) - Nicolas Jarry (Čil) 7-6 (5), 6-3, 6-4
  • Ugo Blanchet (Fra) - Fabian Marozsan (Mađ) 6-4, 3-6, 7-6 (7), 6-2
  • Tomaš Machač (Češ/21) - Luca Nardi (Ita) 6-3, 6-1, 6-1
  • Taylor Fritz (SAD/4) - Emilio Nava (SAD) 7-5, 6-2, 6-3
  • Ben Shelton (SAD/6) - Ignacio Buse (Per) 6-3, 6-2, 6-4
  • Adrian Mannarino (Fra) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 7-5, 6-4, 6-0
  • Jiri Lehečka (Češ/20) - BORNA ĆORIĆ (HRV) 3-6, 6-4, 7-6 (5), 6-1
  • Arthur Rinderknech (Fra) - Roberto Carballes Baena (Špa) 7-6 (2), 7-5, 4-6, 6-2
  • Alejandro Davidovich Fokina (Špa/18) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6-1, 6-1, 6-2
  • Luciano Darderi (Ita/32) - Rinky Hijikata (Aus) 6-2, 6-1, 6-2
  • Eliot Spizzirri (SAD) - Stefan Dostanić (SAD) 7-5, 6-4, 7-6 (4)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Veliko pojačanje danas dolazi u Hajduk

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Fotkala se uz Arsenalovu zvijezdu, 'pobrkali' su je za njegovu djevojku: 'Odvratni ste'
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

FOTO Fotkala se uz Arsenalovu zvijezdu, 'pobrkali' su je za njegovu djevojku: 'Odvratni ste'

Poznata influencerica i plus size manekenka Felicity Hayward (37) privremeno se maknula s društvenih mreža zbog fotografije sa zvijezdom Arsenala, Declanom Riceom (26). Naime, Hayward je objavila fotografiju s engleskim reprezentativcem, ali je otkrila kako se ta fotka proširila internetom uz netočan opis kako nogometaš pozira uz svoju dugogodišnju djevojku, Lauren Fryer.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025