Ćorić je prije tri mjeseca govorio o mogućem oproštaju!? Krizu karijere zaustavio je u 14 dana

Ne zadovoljava me 60. ili 70. mjesto na ATP ljestvici. To nema smisla, nisam sretan i ako ne ide, ne ide.

Otkad je 2013. postao profesionalac, Borna Ćorić (28) nije se suočio s lošijom sezonom. Mršavih 12 pobjeda na Touru bacilo ga je pred ispadanje iz Top 100 društva na kraju 2024. godine. I onda je u prosincu, u jeku priprema za novu sezonu, lagano šokirao javnost: ili će se u 2025. vratiti u teniski vrh ili će zatvarati tenisku karijeru!? U najboljim sportskim godinama.

I prva tri turnira usmjerila su ga prema drugom scenariju. Zagrepčanin u siječnju nije osvojio ni set protiv Garina (ATP 150), Berankisa (313) i Lestiennea (177). Ispao je i iz Top 100 društva, odnosno Hrvatska nakon 37 godina više nije imala (i još nema) tenisača među sto na svijetu.

Foto: David Kirouac/REUTERS

Na mjesec dana Borna se povukao u dvoranu, još jednom preskočivši i Davis Cup, koji je čest recept za izlazak iz krize, ali ga zadnje dvije godine nije koristio. Odlučio se za ostanak u Europi, no na challengerima. Ispao je to pun pogodak. Novi - ili stari - Borna u dva je tjedna pomeo konkurenciju u Luganu i Thionvilleu i pokazao da je, u formi, dvije klase iznad za ovaj rang i protivnike. U Švicarskoj, u koju je došao kao 143. tenisač svijeta, i Francuskoj u 10 mečeva izgubio je jedan set. Pritom je osam pobjeda u nizu ostvario bez izgubljenog servisa. Makar je za protivnika imao jednog tenisača iz Top 100, takva statistika djeluje impresivno.

- Odlična su dva tjedna iza mene i sretan sam što sam na razini na kojoj sam bio prije. Nadam se da ću nastaviti ovim putem - rekao je Borna nakon druge titule u 14 dana.

Ćorić je u pravo vrijeme skrenuo s puta ka crnom scenariju i konačno zaustavio slobodan pad, koji je počeo još u rujnu 2023. nakon US Opena. Zbog problema s laktom prijevremeno je završio sezonu. U sljedećoj je promijenio opremu s kojom se nije sprijateljio, potom i trenera. Nakon Mate Delića surađivao je kratko s Joškom Topićem, pa je u pomoć zvao Britanca Liama Smitha. Sve je kulminiralo igrački i rezultatski najlošijim razdobljem u karijeri, lošijim i od jednogodišnjeg neigranja između 2021. i 2022., kada je potonuo do 279. mjesta. Vratio se u vrh u svega nekoliko mjeseci, osvojivši prvu i jedinu Masters 1000 titulu, kasnije i približivši se najboljem plasmanu karijere (14), a to je i dalje 12. mjesto iz 2019.

Nakon tjedna stanke, Ćorić, koji je i u sve ovo krizno vrijeme držao status najboljeg hrvatskog tenisača, nastavit će na challenger razini. Sljedećeg tjedna igrat će u Zadru i otvoriti zemljanu sezonu, uoči koje je postavio temelje povratka u Top 100 i na ATP Tour.