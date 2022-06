Ćorić: Kad opet budem među 100 ili 50, onda ćemo feštati...

Samo dan nakon što je u Italiji osvojio ATP Challenger pobijedivši u finalu Šveđanina Eliasa Ymera sa 7-6, 6-0, Borna Ćorić je u Zagrebu najavio svoj povratak na umaški ATP turnir te izrazio nadu da će krajem srpnja u Stella Marisu "biti zdrav i igrati svoj najbolji tenis".

- Prva pozivnica za glavni turnir ide Borni u ruke. Mi kao turnir imamo nekakvu obvezu da mu pomognemo u povratku, koji vidimo da ide dobro. Nadamo se da će ići još bolje i da će se uskoro vratiti tamo gdje i pripada. Ima ograničeni broj turnira koji može igrati sa zaštićenim renkingom i drago nam je da smo mi mogli napraviti svoj dio u toj priči - rekao je direktor Plava laguna Croatia Open Umaga Tomislav Poljak u uvodu obraćanja medijima na terenima HTK "Zagreb", najuspješnijeg hrvatskog teniskog kluba.

Svoje zadovoljstvo Ćorićevim povratkom u Umag izrazila je i predsjednika Izvršnog odbora umaškog ATP turnira Arlen Brozić.

- Posebno nam je drago što će i Borna biti s nama ove godine. Nadamo se da će u Umagu postići rezultat na koji ćemo svi biti ponosni. Velika je potražnja za ulaznicama ove godine. Interes je dvostruko veći od onoga što je uobičajeno za ovo doba godine. To je odlična naznaka da ćemo imati velik broj posjetitelja, puno gostiju i da ćemo zajedno uživati u odličnom tenisu i ostalom programu.

Glavni ždrijeb Plava laguna Croatia Open Umaga na rasporedu je od 25. do 31. srpnja, a Borna Ćorić će na jedinom hrvatskom ATP turniru nastupiti prvi put nakon 2019.

- Drago mi je da ću se vratiti u Umag. Hvala na pozivnici koja mi je jako bitna u ovom trenutku. Prvih šest turnira sam, može se reći, bacio u vodu. Uvijek sam govorio da mi je Umag najdraži turnir na Touru. Tamo sam osvojio svoje prve bodove i uvijek sam se rado vraćao. Kad sam zadnji put bio tamo, stvarno mi je bilo jako žao što sam odigrao dosta loš meč. Nadam se da ću ove godine biti zdrav, kao što sada jesam, i da ću igrati svoj najbolji tenis - rekao je Borna Ćorić koji nije imao vremena, a ni posebnu želju proslaviti naslov u Italiji.

- Kad mi se renking spusti ispod 100 ili 50, onda mogu početi s feštama. Do tada, dok moram proći dvije stranice da bih vidio svoj renking, s feštama ćemo pričekati - rekao je Zagrepčanin koji je ovaj tjedan na 203. mjestu pojedinačne ATP ljestvice.

Možda i više od konačnog rezultata, Bornu je razveselilo njegovo fizičko stanje.

- Prije šest mjeseci, da mi je netko rekao da ću moći igrati pet mečeva u šest dana, a da rame osjetim samo malo u finalu, što je skroz normalno, to bih danas potpisao da bude tako do kraja karijere. Nisam to očekivao. Bilo mi je jako drago da sam fizički bio dosta dobro. Rame mi je dopustilo da konačno mogu i trenirati koliko treba.

Cilj do kraja sezone, što se renkinga tiče, nije postavio.

- Nisam o tome razmišljao. Tek prije mjesec dana sam mogao početi normalno trenirati. Neki cilj je Top 100, da budem u glavnim turnirima za sljedeću sezonu. Najbitnije je da mi je rame dobro i mislim da će onda renking doći.

Iako se radilo o razini Challengera, Ćorić smatra da je razina tenisa koju je pokazao konkurentna i za ATP Tour.

- Ne želim isticati svoj uspjeh, ali tamo stvarno ima jako dobrih igrača koji se možda malo muče na betonu i zato nemaju bolji renking, ali na zemlji su jako dobri. Rekao bih da je moja razina tenisa bila čak i bolja nego 2019. kad sam odigrao neke od najboljih mečeva.

O odlasku u London i igranju na Wimbledonu još nije donio konačnu odluku.

- Za Wimbledon ću odlučiti kroz par dana. Moram sjesti s timom, malo stati na loptu. Odigrao sam dosta mečeva, u zadnja dva tjedna osam, što nije puno za nekoga tko igra konstantno, ali ja nisam igrao godinu dana. Pustit ću još dan, dva, a onda ću odlučiti. Nema pritiska, jer na Wimbledonu nema bodova.

Borna Ćorić će svakako biti najveći mamac za hrvatske ljubitelje tenisa koji namjeravaju doći u Umag, ali ovogodišnja igračka postava je doista impresivna.

- Glavne zvijezde ovogodišnjeg turnira su Carlos Alcaraz, Jannik Sinner i Holger Rune, trojica najboljih mladih igrača na svijetu. Uz njih, dva vrlo poznata tenisača hrvatskoj publici, Borna i Fabio Fognini. Imamo još nekoliko razgovora i nekoliko potvrđenih igrača koje ćemo objaviti u tjednima koji dolaze. Ne bih se razbacivao epitetima najjači, najbolji turnir u toliko godina. Interes publike će definirati koliko smo dobar posao napravili. Zasada je taj interes fantastičan - zaključio je direktor turnira Tomislav Poljak.

Najčitaniji članci