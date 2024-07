Ćorić nakon devet godina došao do pobjede na Wimbledonu

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 89.) plasirao se u drugo kolo Wimbledona pobijedivši brazilskog kvalifikanta Felipea Meligenija Alvesa (ATP - 145.) sa 6-3, 7-6 (2), 6-3 za dva sata i 12 minuta te time izjednačio svoj najbolji rezultat na trećem Grand Slam turniru u sezoni.

Za svoj prvi plasman u treće kolo Wimbledona Ćorić će morati pobijediti boljeg iz dvoboja Talijana Mattea Arnaldija (ATP - 35.) i Amerikanca Francesa Tiafoea (ATP - 29.).

Bio je ovo drugi ovogodišnji dvoboj Ćorića i Meligenija Alvesa i druga pobjeda hrvatskog reprezentativca, koji je u tri seta svladao Brazilca na tvrdoj podlozi u dvorani na Challengeru u Belgiji krajem siječnja.

Borna Ćorić na Davis Cupu

Meč na terenu 7 All England Cluba, Ćorić je otvorio spasivši dvije 'break'-lopte u trećem gemu, a onda je u sljedećem došao do 'breaka' što mu je bilo dovoljno za osvajanje prve dionice dvoboja (6-3), jer Brazilac više nije zaprijetio u setu koji je završio nakon 35 minuta.

Drugi set je bio izjednačeniji, iako Brazilac nije uspio doći do prilike za 'break', a spasio je svoj servis u devetom gemu, kad je Ćorić došao do jedine 'break'-lopte u drugom setu. Ćorić je 'tie-break' otvorio osvojivši prva dva poena, potom izgubio sljedeća dva, da bi osvojio sljedećih pet i time došao na jedan set od plasmana u drugo kolo.

Ipak, ovakav razvoj događaja nije slomio borbeni duh 26-godišnjeg brazilskog kvalifikanta. Meligeni Alves je prijetio na početku trećeg seta, ali je olako propuštao stvorene prilike. U prvom gemu je imao 15-40 i napravio dvije neiznuđene pogreške, u trećem je propustio 30-40 i jednu prednost.

Madrid Open

Kako to obično biva, ubrzo je bio kažnjen. Ćorić je u šestom gemu došao do 'breaka', potvrdio ga u sljedećem za vodstvo 5-2, a kad je dobio priliku servirati za meč, 27-godišnji Zagrepčanin je ostavio suparnika bez poena te nakon dva sata i 12 minuta došao do svoje druge pobjede u All England Clubu, jedine od 2015., kad je debitirao u Wimbledonu.

Od pobjede nad Ukrajincem Serhijem Stahovskijem, Borna je na jedinom travnatom Grand Slam turniru nanizao poraze od Andreasa Seppija (2. kolo 2015.), Ive Karlovića (2016.), Ryana Harrisona (2017.), Danjila Medvjedeva (2018.) i Guida Pelle (2023.).

Ovime je prekinuo i niz poraza na Grand Slam turnirima koji je trajao od prošlogodišnjeg Roland Garrosa, na kojem je stigao do trećeg kola.

Ćorić je jedini hrvatski predstavnik u muškoj konkurenciji, a u ponedjeljak će u akciji biti i najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić, koju čeka dvoboj protiv Kineskinje Wang Xiyu.

WIMBLEDON, tenisači - 1. kolo

Denis Shapovalov (Kan) - Nicolas Jarry (Čil/19) 6-1, 7-5, 6-4

Grigor Dimitrov (Bug/10) - Dušan Lajović (Srb) 6-3, 6-4, 7-5

Shang Juncheng (Kin) - Cristian Garin (Čil) 7-5, 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff (Njem) - Fabian Marozsan (Mađ) 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3

BORNA ĆORIĆ (HRV) - Felipe Meligeni Alves (Bra) 6-3, 7-6 (2), 6-3

Fabio Fognini (Ita) - Luca van Assche (Fra) 6-1, 6-3, 7-5

Casper Ruud (Nor/8) - Alex Bolt (Aus) 7-6 (2), 6-4, 6-4