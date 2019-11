Ćorić o problemima: Bilo je frustrirajuće, ma stvarno loše...

Dok je nakon otkaza Marina Čilića, a potom i neuspješnog angažmana Ive Karlovića, još uvijek otvorena pozicija drugog hrvatskog reketa u Madridu, onaj prvi neupitan je. Borna Ćorić povest će Hrvatsku u Madridu na završnici Davis Cupa i teniske sezone.

U takvim situacijama, ako zastanemo na trenutak, Ćorić je, zapravo, odigrao najbolje mečeve za reprezentaciju. U sjećanju je najviše gostovanje u Brazilu gdje smo bili bez Čilića i trebalo je osigurati ostanak u Svjetskoj skupini, a onda i protiv Kanade prošle godine kada smo u Osijeku otvorili pohod prema naslovu u Lilleu.

- Volim igrati pod pritiskom, više kada ja od sebe očekujem više, a ne ljudi. Nikad mi nije nedostajalo motiva kad bih igrao Davis Cup, možda tek na turnirima kad se nakupi loših rezultata. No u Davis Cupu nije mi važno jesam li prvi, treći ili peti. Nema razlike u motivaciji - započeo je Ćorić u Westinu nakon "službenog" izlaganja.

Zato bi je trebao imati još više u sljedećoj sezoni jer ova, priznao je to i sam, naravno, nije bila dobra. Umjesto napada na Top 10 ispao je iz Topa 20, rastao se s Ricardom Piattijem i njegovim timom, a novi čine nekadašnji trener Ivana Dodiga i Tomaša Berdycha Martin Štepanek, Australac fizioterapeut Yianni Louzios te kao kondicijski trener Pero Kuterovac. Potonji nam se nekako najviše dopada.

- Sigurno nije bila najbolja godina. Početak je, doduše, bio dobar, no onda sam dva mjeseca igrao vrlo loše, rezultatski je čak ispalo dobro, ali teniski nije. Na zemlji je bilo odlično, no tada je nedostajalo rezultata. Potom sam se opet ozlijedio i krenuo prema dolje. U drugom dijelu jedina svijetla točka bio je St. Peterburg. Ozljeda je utjecala, ne možda na sve, ali onda su mi se zbog toga upalila leđa i nakon prvog dobrog meča na US Openu morao sam predati te mirovati 10 dana. Frustrirajuća sezona, ali mora se i jedna takva dogoditi. Sad me čekaju četiri tjedna priprema i već lagano razgovaram s novim trenerom koji dolazi u Zagreb poslije Davis Cupa.

Ćorić, pak, u Madrid dolazi s pet vezanih poraza, a s obzirom da mu brži uvjeti u Madridu ne bi trebali pogodovati zbog veće nadmorske visine, a tu je još i problem s umnjacima koje je izvadio nakon Pariza i trpio bolove tjedan dana, ne treba ga odjednom očekivati u izdanju, primjerice, iz Šangaja prošle godine. Kamo sreće da bude...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Siguran sam da mogu vratiti ubrzo tu formu jer mislim da svatko se može vratiti na razinu na kojoj je igrao ranije najbolji tenis. Međutim, moram izvući zajednički nazivnik, nedostaje mi samopouzdanja, a to mi je 75 posto tenisa jer mečevi se odlučuju u dva-tri poena. Prošle godine iskoristio bih neke break-lopte odmah na početku, sada to nije bio slučaj.

Nastavio je o problemima...

- Lani sam servirao odlično i servis mi je najvažniji udarac, reternirao također, a sad sam tu najlošiji. Vidimo u mom novom timu prostor za napredak u svim segmentima što je super, imam na čemu raditi, nisam formiran igrač. Npr., s Veićem sam poboljšao voleje, ali mislim da sam tu izgubio onu svoju bazičnu igru, neću reći defanzivnu, nego sam radio previše neforsiranih grešaka u "neutralnim" loptama.

Borna je još prošle godine promijenio svoju "politiku". Nije trčao za turnirima i bodovima, već se orijentirao na više rada i treninga. Tako će biti i sljedeće godine koju će otvoriti na ATP Cupu.

- Svi to govore, ali najveća je istina, cilj mi je samo ostati zdrav. Da sam bio ove sezone, sigurno bih bio u Top 20. Kad god si postavim neki cilj, bude loše.

Onda s nadom da će dogodine biti bolje. Puno bolje. Ma, zapravo, zašto dogodine, već od Madrida!