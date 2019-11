'Krajan imao druge prioritete': Franko Škugor novi je izbornik

Nakon velikih potresa u Hrvatskom teniskom savezu i dan prije odlaska u Madrid na završni turnir Davis Cupa gdje Hrvatska brani naslov, Hrvatski teniski savez održao je konferenciju za medije u Zagrebu čiji je sukus: Željko Krajan nije otišao zbog novca, nego zbog nesuglasica s igračima i fokusa na neke druge stvari, kako tvrdi predsjednica saveza. Novi je izbornik Franko Škugor.

Reporter: Davor Kovačević Objavljuje 24sata Sport u Ponedjeljak, 11. studenoga 2019.

U subotnjem priopćenju iz HTS-a predsjednica Nikolina Babić je izjavila da je nakon zajedničkog sastanka užeg vodstva HTS-a s igračima zaključeno da reprezentacija neće ići na završni turnir u Madrid pod vodstvom izbornika Krajana te da je s njim dogovoren sporazumni prekid suradnje, no on je "sporazum" demantirao.

Predsjednica je to i na konferenciji ponovila, zahvalila se dosadašnjem izborniku i naglasila da je bilo određenih problema u odnosima, ali ne financijskih.

- Izbornik je izgubio kredibilitet među igračima. Ovo je sporazumno s njim dogovoreno. Dugo smo razgovarali, on je sam rekao da je sigurno bolje da ne ide u Madrid u ovoj atmosferi. Svi moramo biti u funkciji naših tenisača - rekla je Nikolina Babić.

- Sporazumni raskid ugovora je potpisan u Hrvatskom teniskom savezu. Svaki rastanak je bolan i težak, ali iz te situacije moramo izaći uzdignute glave. Na svakoj funkciji imate određeno vrijeme i o puno situacija ovisi trajanje mandata - dodala je.

- Krajan je napravio puno toga i zahvaljujem mu na tome, ali kad je kulminirala situacija i fokusi koji su bili, možda su i od Lillea neki drugi prioriteti, reprezentacija to ne može trpjeti. Reprezentacija traži fokus, komunikaciju, zrele i iskrene odnose koji moraju doprinijeti atmosferi.

- Tenisači su ti koji moraju biti u fokusu i mi kao HTS ćemo uvijek brinuti o tenisačima od najmanjih do seniora. Svi se profesionalno moramo držati svojih funkcija. Ta promjena je šokantna, ali za krizne situacije takve odluke i moraju biti. Iza Madrida bit će neke nove odluke. Bit će raspisan natječaj za sve izbornike nakon Davis Cupa.

- Tajming nije najbolji, ali s obzirom na novonastalu situaciju, u takvoj atmosferi ne mogu reprezentativci zajednički putovati u Madrid. Tako smo se sporazumno i dogovorili i razriješili ugovor. Naravno da izbornik ima legitimitet, ali mora voditi računa i o mladima. Nismo mi postavljali ekipu niti se miješali u reprezentaciju.

Novi izbornik reprezentacije je Franko Škugor.

- Nisu ovo idealni uvjeti, ali igrači su s obzirom na situaciju odlučili da ja budem taj koji će voditi reprezentaciju.

Reprezentacija se priprema za Davis Cup u Zagrebu, a Borna Ćorić posebno se veseli obrani naslova:

- Bit će to velik izazov za nas jer nismo u našem najjačem sastavu, ali tu smo da se borimo. Veseli me da nisam osjetio nikakvu ozljedu posljednjih tjedana i jedva čekam zaigrati - dodao je.

- Krajan? Ne bih išao u detalje, nikad to nisam radio niti ću raditi. Što god ja rekao, donijet ćete svoj zaključak koji je čudan. Ne bih ulazio u detalje. Bilo je što je bilo, imali smo nesuglasice kao tim, ne kao ja i to je to - rekao je Borna Ćorić.

- Karlović? On je prijavio Challenger u Houstonu i nismo mogli dopustiti da se dogodi da ne može stići na prvi meč ili da dođe u nedjelju navečer. Moramo se pripremiti i trenirati, to je bio jedini razlog što se nismo mogli složiti oko toga.

U reprezentaciji su i Nino Serdarušić, Borna Gojo i Nikola Mektić. Ivan Dodig priključit će se nakon završnog turnira u Londonu. Reprezentacija za Madrid putuje u utorak.

- Nino ili Borna će sigurno biti u poziciji da će morati igrati drugi singl, promjene ćemo morati raditi. Što se Ivana tiče, ovisi o tome koliko će dugo ostati u Londonu i kako će se osjećati. Mi igrači moramo se dogovoriti tko će igrati, ali neće biti problem. Tu smo nas četvorica - rekao je Škugor.