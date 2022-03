Ćorić ostao na dva poena do pobjede u povratničkom meču

Borna Ćorić vratio se na teren nakon cijele godine dana. I to je lijepa vijest. Manje lijepa vijest jest da je izgubio u povratničkom meču, a to će mu pasti tim teže jer imao je pobjedu u rukama protiv Alejandra Davidovicha Fokine (ATP 45), no na kraju se radovao Španjolac pobijedivši 6-7 (5), 6-0, 7-5 u prvom kolu Indian Wellsa.

Očekivano, u Borninom je tenisu bilo uspona i padova, pad sugerira rezultat drugog seta u kojemu nije osvojio ni gem, da bi se opet podigao u trećem i poveo 5-3 uz servis. Imao je Zagrepčanin na 30-30 relativno lagan forehand na pola terena koji je promašio i umjesto meč-lopte više nije osvojio ni gem.

Šteta, no za prvi meč nakon toliko vremena Borna definitivno može biti zadovoljan. Slijedi mu Miami, a unatoč padu na 167. mjesto ljestvice može igrati još sedam turnira bez kvalifikacija jer je zaštitio renking koji može koristiti.

U muškom turniru od Hrvata je ostao Marin Čilić koji je slobodan u prvom kolu, a protivnik će mu biti pobjednik dvoboja Kecmanović - Broady.