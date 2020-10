Ćorić protiv Rubljova u finalu!

Pobjedom protiv Raonića Ćorić je ponovio prošlogodišnji rezultat u Sankt Peterburgu kada je također stigao do finala. Tad je igrao s Medvedevim, sada će na Rubljova

<p>Najbolji hrvatski tenisač <strong>Borna</strong> <strong>Ćorić </strong>plasirao se u finale ATP turnira u Sankt Peterburgu, on je u polufinalu nadigrao Kanađanina <strong>Miloša Raonića </strong>sa 1-6, 6-1, 6-4 nakon sat i 56 minuta igre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćorić na treningu</strong></p><p>Bio je ovo drugi međusobni susret Ćorića i Raonića u kojemu je naš igrač uzvratio Kanađaninu za poraz u Delray Beachu prije tri godine.</p><p>Pobjedom protiv Raonića Ćorić je ponovio prošlogodišnji rezultat u Sankt Peterburgu kada je također stigao do finala u kojemu je uspješniji bio Rus <strong>Danil Medvedev</strong>. I u nedjelju će Ćorić za naslov igrati protiv Rusa, no ovaj put će mu suparnik biti <strong>Andrej Rubljov</strong>.</p><p>Ćoriću će nastup u nedjeljnom finalu biti sedmi završni susret na ATP Touru. Dosada je osvojio dva naslova, Marakeš 2017. i Halle 2018., dok je posljednji nastup u finalu imao upravo lani u Sankt Peterburgu u rujnu.</p><p>Ćorić je vrlo brzo izgubio prvi set, a ključan je bio drugi gem koji je trajao više od 10 minuta tijekom kojega je naš igrač spasio tri "break-lopte" suparnika, svaku odličnim servisom, no na četvrtu je napravio dvostruku servis pogrešku. Raonić je ekspresno potom stigao do vodstva od 5-0, a samim time i seta.</p><p>No, u drugom setu se situacija potpuno izmijenila, Ćorić je počeo mnogo bolje reternirati jake Raonićeve servise te je već kod vodstva od 1-0 stigao do tri vezane "break-lopte". Iskoristio je treću za 2-0, a to je bio prvi Raonićev izgubljeni servis-gem na turniru. Ćorić se nije zaustavio na tome, kod prednosti od 3-0 s tri je odlična "winnera" stigao do prednosti od 15-40 na servis suparnika da bi tada Raonić promašio jedan bekhend te je Ćorić stigao do nedostižnih 4-0.</p><p>Početkom trećeg seta Ćorić je uspio spasiti tri "break-lopte" u svom prvom servis-gemu u toj dionici igre, a nakon što je prebrodio u malu krizu ponovno je zaigrao mnogo bolje te je ključi "break" ostvario za prednost od 3-2. Do kraja dvoboja naš je igrač čvrsto držao svoj servis za bitnu pobjedu.</p><p>- Ne znam jesam li ikad igrao tako loše kao u prvom setu. U drugom setu sam pronašao ritam, zaigrao bolje i na kraju uspio pobijediti - rekao je Ćorić po završetku dvoboja, a zatim se osvrnuo i na svog sljedećeg suparnika Rubljova od kojega je izgubio u sva tri prethodna međusobna dvoboja:</p><p>- Rubljov igra možda i najbolji tenis u životu. Nadam se kako ću i ja u nedjelju moći odigrati svoj najbolji meč.</p><p>Rubljov je do finala stigao 4-6, 6-3, 6-4 pobjedom protiv još jednog Kanađanina <strong>Denisa Šapovalova</strong>. Za 22-godišnjeg Moskovljanina to će biti osmi finale u karijeri, a dosada je osvojio pet naslova.</p>