Sjajni Ćorić do polufinala! A sada slijedi Miloš Raonić...

<p>Najbolji hrvatski tenisač <strong>Borna Ćorić</strong> (ATP - 27.) drugu godinu zaredom igrat će u polufinalu ATP turnira u <strong>St. Peterburgu</strong>, gdje je u petak u četvrtfinalnom dvoboju svladao Amerikanca<strong> Reillyja Opelku </strong>(ATP - 36.) sa 7-6 (3), 6-3 za 82 minute igre.</p><p>Bio je to njihov drugi međusobni meč u kojem je 23-godišnji Zagrepčanin uzvratio američkom gorostasu za prošlogodišnji poraz na turniru u Cincinnatiju.</p><p>Ćorić će u subotu pokušati drugu godinu zaredom doći do finala turnira koji je ove sezone uvršten među natjecanja iz ATP serije 500, a suparnik će mu biti Kanađanin <strong>Miloša Raonića</strong> (ATP - 21.).</p><p>Borna je loše ušao u meč pa je Opelka poveo sa 3-0 uz prednost jednog 'breaka' i zadržao ju do trenutka kad je trebao dovršiti posao u prvom setu. Međutim, Ćorić je u devetom gemu spasio tri set-lopte, a potom svoju prvu priliku za oduzimanje servisa pretvorio u 'break'.</p><p>"Loše sam počeo meč, bio sam previše nervozan na početku. Kod 1-4 sam počeo igrati bolje i pronašao sam pravi ritam u svojoj igri", komentirao je Ćorić nakon meča preokret u prvom setu kojega je osvojio u 'tie-breaku' sa 7-3.</p><p>Hrvatski tenisač je do odlučujuće prednosti u drugom setu stigao u četvrtom gemu, kad je i svoju drugu priliku za oduzimanje servisa Opelki pretvorio u 'break'. Ćorić je nakon 82 minute iskoristio svoju prvu meč-loptu i probio se u polufinale.</p><p>Iako je Opelka zabio 16 asova i imao 62 % pogođenih prvih servisa, Ćorić je uspio osvojiti 24 poena na reternu, od čega 14 na drugom servisu suparnika, dok je Opelki dopustio osvajanje svega osam poena kad je on bio na početnom udarcu. Od toga je samo dva poena izgubio na drugom servisu (10/12).</p><p>U ranijem terminu odigrana su prva dva četvrtfinalna dvoboja, a prvi polufinalni par čine Rus Andrej Rubljov i Kanađanin Denis Shapovalov. Rubljov (ATP - 10.) je lakoćom u četvrtfinalnom dvoboju nadigrao Britanca Camerona Norrieja (ATP - 75.) sa 6-2, 6-1, dok je Shapovalov (ATP - 12.) sa 6-4, 7-5 bio bolji od Švicarca Stana Wawrinke (WTA - 18.).</p>