Ćorić uvjerljiv protiv Nagala, sada ga čeka opaki Argentinac

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 83.) trebao je samo 70 minuta za pobjedu 6-4, 6-2 protiv Indijca Sumita Nagala (ATP - 74.) i plasman u drugo kolo ATP 250 turnira u američkom Winston-Salemu gdje ga čeka susret s prvim nositeljem, Argentincem Sebastianom Baezom (ATP - 20.).

Druga meč lopta bila dovoljna

Ćoriću je za osvajanje prvog seta trebao samo jedan 'break', do kojeg je stigao u trećem gemu, jer je u prvoj dionici meča izgubio svega četiri poena na servisu. Borna je 'breakom' otvorio i drugi set, da bi potpuno neočekivano u sljedećem izgubio servis.

No, to ga nije izbacilo iz ritma, iako se naljutio na loše odigran gem. Uslijedio je niz u kojem je osvojio četiri gema zaredom i došao do vodstva 5-1. Nagalu povratka nije bilo, a Ćorić je iskoristio drugu meč-loptu za pobjedu 6-4, 6-2.

Hrvatski tenisač je završio meč sa samo tri izgubljena poena nakon pogođenog prvog servisa (24/27). Zabio je i sedam asova.

Čeka ga Baez

Sljedeći suparnik će biti mnogo opasniji za Bornu, iako je 27-godišnji Zagrepčanin pokazao da je u dobroj formi. Ćorić je protiv 23-godišnjeg Baeza odigrao dva meča, oba prije godinu dana. Argentinac ga je prvo pobijedio u tri neizvjesna seta u polufinalu upravo ovog turnira, a već u sljedećem tjednu ga je svladao i u prvom kolu US Opena.

Ovo će mu biti prilika za uzvrat.