Ćorićeva šetnja do četvrtfinala: Sad ga čeka Španjolac Bautista Ćorić (ATP - 50.) je protiv Bautiste Aguta odigrao četiri meča, a samo je jednom izašao kao pobjednik. No, to je bio i jedini dvoboj koji su odigrali na tvrdoj podlozi, u četvrtfinalu turnira u indijskom Chennaiju 2016.