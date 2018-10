Cormier Miočiću: Da si bio tako glasan, možda bismo i zaradili!

Daniel Cormier početkom studenog brani pojas UFC-ove teške kategorije koji je uzeo Stipi Miočiću. Branit će ga protiv Derricka Lewisa kojeg si je sam izabrao, iako je čak i Lewis rekao da u ovom trenutku nije spreman za borbu za titulu.

Cormieru nije ni palo napamet da pruži šansu Stipi Miočiću, koji je puno teže došao do naslova koji je potom i obranio triput zaredom i ušao u povijest kao prvi borac teške kategorije UFC-a kojem je to uspjelo.

Cormier se odlučio za lakši put obrane naslova.

Ništa čudno, to je samo nastavak UFC-ove politike prema kojoj će šansu za napad na titulu prije dobiti čovjek koji metalnim šipkama razbije autobus ili, u ovom slučaju, Lewis koji je u zadnje tri borbe u njih dvije bio na rubu poraza.

- U ovim okolnostima, kad između dvije borbe imam malo vremena, nema šanse da bih prihvatio borbu protiv Miočića. On je predobra, može me pobijediti na različite načine. Ne kažem da Lewis nije dobar, ali on me može dobiti samo ako me nokautira - rekao je Cormier i naljutio Stipu, koji inače izbjegava 'trash talk'.

- Izbjegavaš me, a pobijedio bih te devet od deset puta - poručio mu je Hrvat.

Stipe se ne može pomiriti s tim da nije dobio šansu kakvu smatra da zaslužuje pa je nastavio obračunavati se s Cormierom na društvenim mrežama.

- Drago mi je da je postao ovako glasan jer, čovječe, da si to radio od početka, možda bismo zaradili nekakav novac od naše borbe. Nismo zaradili puno, očito ovo prodaje priču. Možda je to priprema za neki naš budući meč - rekao je Cormier na druženju s novinarima i dodao kako se ne boji Hrvata.

- Nikad nisam rekao da ga se bojim. Samo mi borba protiv njega u ovom trenutku nema nikakvog smisla. Nemam problema s tim da se opet borimo, nije da mi je to bila baš najteža borba - rekao je Cormier, koji je iznenadio Miočića nokautom u prvoj rundi u srpnju ove godine i uzeo mu pojas.

Ne slaže se Cormier da je Stipe do tog trenutka dominirao.

- Ma to je glupost! On kaže da je to prvi i zadnji put da ću ga pobijediti. Pa nije baš da me rasturao. Pogađao sam ga čistim udarcima, runda je bila izjednačena i onda sam ga nokautirao - dodao je Cormier.