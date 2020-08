Cormier uvrijeđen: Dobio sam prstom u oko i do kraja meča nisam ništa vidio, samo mrak

Barem desetak puta u ove tri borbe 'piknuo' je Cormier Stipu prstom u oko. Sada je Stipe prvi put njega i nije to izgledalo lijepo, Cormieru se gotovo zatvorilo oko i tu je vidio razloge poraza

<p>Gotovo je! <strong>Daniel Cormier</strong>, 41 godišnji borac, odlazi u mirovinu. <strong>Stipe Miočić</strong>, jednoglasnom pobjedom, umirovio je jednog od najvećih UFC boraca svih vremena i olimpijskog hrvača.</p><p>- Ne zanima me ništa osim borbe za naslove, a mislim da to takve više neće doći, što znači da je ovo bila moja posljednja borba - rekao je Daniel Cormier, koji je nakon borbe imao velikih problema s lijevim okom.</p><p>Iskreno, nije to izgledalo lijepo. Stipe Miočić, pred kraj treće runde, pogodio je Cormiera prstom u oko, no sudac Goddard to nije vidio. Cormieru se odmah zamaglilo, a tu je vidio i razloge poraza.</p><p>- Dobio sam prst u oko, pogledajte mi oko, evo, pogledajte - ljutit je bio Cormier.</p><p>Oko je stvarno izgledalo loše.</p><p>- Čovječe, od te treće runde pa do kraja meča nisam ništa vidio. Ali, dobro, bolje da ništa ne govorim. Evo, pogledajte, oko, ništa ne vidim - nastavio je Cormier.</p><p>- Dobro, vidite li mene - pitao ga je novinar.</p><p>- Ne, ne vidim ništa na lijevo oko, potpuni mrak. Sve mi je crno... </p><p>- Je li ovo vaša posljednja borba?</p><p>- Je! Ovo je kraj. Bila je duga karijera, imao sam mnogo borba, uostalom, za kraj sam se borio za naslov prvaka.</p>