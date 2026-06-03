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SJAJNI GOLMAN

Courtois hvalio Hrvatsku pa se našalio s Modrićem: 'Nije bio baš sretan nakon te situacije'

Piše Jakov Drobnjak,
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Courtois hvalio Hrvatsku pa se našalio s Modrićem: 'Nije bio baš sretan nakon te situacije'
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Obranio sam mu taj jedan udarac i nije bio baš sretan, haha. Modrić može biti primjer mnogim igračima. U njegovoj dobi nije mu ponestalo motivacije da pobjeđuje, rekao je golman Belgije

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Belgija je pobijedila Hrvatsku 2-0 u prijateljskom susretu na Rujevici, a jedan od junaka gostujuće momčadi bio je golman Thibaut Courtois. On je fenomenalnom reakcijom u prvom dijelu zaustavio sjajan udarac Luke Modrića, a nakon utakmice je malo "bocnuo" svog bivšeg suigrača iz Real Madrida.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

- Obranio sam mu taj jedan udarac i nije bio baš sretan, haha. Modrić može biti primjer mnogim igračima. U njegovoj dobi nije mu ponestalo motivacije da pobjeđuje. Nevjerojatan je tip i nevjerojatan igrač i vođa koji čini druge igrače boljima - rekao je golman Belgije pa dodao:

-  Odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Hrvatske, koja je velika momčad i težak test za nas. Na Svjetskom prvenstvu želimo proći skupinu, a u nokaut fazi sve je moguće. Jedna loša utakmica i ispadaš - zaključio je.

Belgija je ne Svjetskom prvenstvu smještena u grupu G. Prvu utakmicu igra s Egiptom, drugu s Iranom i treću sa Novim Zelandom.  Prije puta u SAD odigrat će još jedan prijateljski dvoboj protiv Tunisa.

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