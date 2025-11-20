Courtois: Yamal je uzburkao strasti, Barca nas nije poštivala

Belgijski golman i član Real Madrida Thibaut Courtois (33) dao je intervju za El Partidazo de Cope. Legenda kluba osvrnula se na nedavni El Clasico i mladu zvijezdu Laminea Yamala.

- Kada smo pod pritiskom i adrenalinom, ponekad možemo reći stvari koje ne mislimo. Za mene je Lamine sjajan igrač i sigurno će ostaviti trag u Barceloni. Ali on je na određen način pričao o El Clasicu, što je uzburkalo stvari, a mediji su se okomili na njega.

Foto: Jason Cairnduff

Izjavio je član 'kraljevskog kluba' kako je intervenirao u sukob između Danija Carvajala i Yamala.

- Vidio sam ga kako razgovara s Carvajalom i kako se dvojac nagurava, pa sam mu nešto dobacio. Kada su emocije uzburkane govorimo stvari koje ne moramo. Ali takav je Clásico; trebala nam je ta atmosfera i vatra, posebno nakon četiri poraza prošle godine. Treba nam taj osjećaj da je Barcelona neprijatelj i da se moramo boriti s njima. Čak i kada su pobijedili, nisu nam pokazali poštovanje. Na sljedećem reprezentativnom okupljanju u sklopu kojeg će bit Carvajal ili Huijsen, ne mislim da će imati ikakvih problema s Yamalom. Kad ga sam vidim idući put vjerujem da nećemo imati problema. To su samo zadirkivanja na terenu i stvari koje morate prihvatiti.

Na pitanje o tome misli li kako je najbolji golman na svijetu dao je zanimljiv odgovor.

- Svakako sam jedan od najboljih, ali to ovisi od osobe do osobe i svatko ima pravo imati svoje mišljenje. U konačnici, ono što moram učiniti jest pomoći svom klubu i što ljudi misle nije toliko važno.

Spomenuo je i tri trenutačno najbolja golmana po njegovom mišljenju.

- Skidam se s te liste, ali samo trenutačno. Oblak ove godine igra na vrlo visokoj razini, Alisson mi se jako sviđa, iako je ozlijeđen. A i Raya brani odlično.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Nezadovoljstvo pojedinaca u Madridu je prisutno što vidi i Courtois.

- Ne osjećam da imam loš odnos s trenerom. Ali na kraju, uvijek postoje ljudi u svlačionici koji su malo nesretni što ne igraju koliko očekuju. Međutim, uvijek o takvim stvarima razgovaramo licem u lice na sastancima i nikad nema problema. Kad čitam vijesti i izvještaje o nama kažem da većina informacija nisu istinite. Shvaćam da su to samo vijesti koje stvaraju puno buke.

Komentirao je trenutačnu formu Real Madrida i stanje u svlačionici te buduće utakmice.

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Kad remiziramo ili izgubimo utakmicu, uvijek se priča o krizi i više je buke vani nego unutra. Ne mislim da je utakmica protiv Liverpoola bila dobra i zasluženo smo izgubili. Protiv Raya ne mislim da smo igrali tako loše; uvijek je teško igrati u Vallecasu i mučimo se pobijediti tamo posljednjih godina. Znamo da moramo biti bolji i čeka nas težak mjesec s puno gostovanja. Pokušat ćemo igrati dobro i slaviti protiv Elchea.

Thibaut Courtois u Real Madridu je od 2018. otkako je stigao iz Chelseaja za 35 milijuna eura. Za Madriđane nastupio je 304 puta i na 121 utakmici održao je mrežu netaknutom. S Realom ugovor ima do lipnja 2027., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 20 milijuna eura.