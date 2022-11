Čovjek koji je bio osuđen zbog namještanja opet je predsjednik saveza Karlovačke županije

Na današnjoj izvanrednoj izbornoj skupštini Nogometnog saveza Karlovačke županije, koja je sazvana nakon što je dosadašnji predsjednik Dario Mrzljak podnio ostavku, Neven Šprajcer izabran je za predsjednika.

Bio je jedini kandidat. Dobio je podršku svih 33 nazočnih članova skupštine i ponovo je izabran na dužnost na koju je prije pet godina podnio ostavku zbog osuđujuće presude u takozvanoj aferi "pošteno suđenje".

Vrhovni sud Republike Hrvatske je 2017. godine potvrdio prvostupanjsku presudu sudskog vijeća pod predsjedanjem sutkinje Gordane Mihele Grahovac sa Županijskog suda u Zagrebu iz ožujka 2014. godine prema kojoj je Željko Širić zbog primanja mita osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri godine zatvora te sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja funkcija u hrvatskom nogometu u trajanju od 8 godina dok je Neven Šprajcer osuđen na 10 mjeseci uvjetno s rokom kušnje od četiri godine.

Na skupštini Marijan Kustić

Pet godina kasnije, kao jedini kandidat za poziciju predsjednika saveza Karlovačke županije, ponovno je sjeo na čelno mjesto, a podršku su mu dali svih 16 klubova iz županije.

- Ulaganje u struku, to je osnova. Da bi se nogomet razvijao, moramo ulagati u struku. Ovim redom: ulaganje u mladež, podrška klubovima koji imaju mladež, ali da bi se mladež održala i bila na kvalitetnoj razini, moramo ulagati u struku. Uz to, prema mogućnostima, znači ne letjeti, ne obećavati, ne lagati – ulaganje u infrastrukturu. Bit će pomaka. Jedinstveno plaćanje kroz sustav Nogometnog saveza i još nekih detalja, koje ću prvo iznijeti svom Izvršnom odboru da ih oni potvrde, ali to ćete ubrzo znati i čitati u Službenim vijestima. Možda će neke stvari već ići početkom 2023. godine, a sigurno veće promjene slijede od 1. srpnja iduće godine - rekao je Šprajcer za Radio Mrežnicu nakon skupštine.

Inače, skupštini je prisustvovala "krema" hrvatskog nogometa. Među ostalima, tamo su bili predsjednik HNS-a Marijan Kustić i njemu bliži suradnici.

