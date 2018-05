Čovjek koji je Dinamu osigurao naslov: Drago mi je zbog toga

Prvo Rijeka, pa Slaven, pa onda još i Lokomotiva... Nikako Dinamo nije uspijevao staviti i drugu ruku na pehar, nisu posao znali dovršiti ni Soudani, ni Gavranović, ni Ćorić, ali zato jest - Mirko Marić! Igrač Osijeka koji je na Poljudu zabio za 1-1 protiv Hajduka, ali i za otklanjanje svih dvojbi. Dinamo je i 19. put prvak Hrvatske.

- Da, tako je ispalo - sa smiješkom kaže Marić.

- Ne moram ni pričati da sam na Poljudu igrao samo za sebe i svoju momčad, da mi Dinamova titula u tom trenutku nije predstavljala baš nikakav dodatan motiv. Uostalom, ‘modri’ bi do kraja prvenstva valjda i sami osigurali taj naslov. Ali, eto, ovako sam im ga malo ranije osigurao ja. I drago mi je zbog toga - dodao je napadač iz Gruda.

Uostalom, dobar dio tih igrača bivši su mu suigrači. Iako, više teoretski nego u praksi. Marić je, naime, od ljeta 2014. do zime 2017. bio pod ugovorom s Dinamom, ali nikad u plavom dresu nije i zaigrao.

Odmah je otišao u Lokomotivu, iz koje ga je Dinamo prodao u Videoton. Za njega je platio Širokom Brijegu 100.000 eura, a na odlasku u Mađarsku donio je u Maksimir pet puta više.

- Da, malo žalim što nikad nisam zaigrao za Dinamo, ali zbog toga doista nikome ništa ne zamjeram. Moj se nogometni put jednostavno odvio na drukčiji način. I svime sam apsolutno zadovoljan - kaže Marić.

Pomalo nevjerojatno, ali igrao je Marić čak i za reprezentaciju Hrvatske kao igrač Lokomotive na posudbi. A za Dinamo, eto, nikad.

- Tako je to ispalo, to je samo dokaz koliko život nogometaša zna biti čudan. Zaigrao sam za Hrvatsku na Kina kupu i to ću pamtiti cijeli život. No sad razmišljam samo o Osijeku, Dinamo je za mene stvar prošlosti - tvrdi Mirko.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Do Osijeka, za koji je ove sezone zabio deset golova i skupio četiri asistencije, došao je preko Mađarske. Utabanim putem.

- Bilo je jasno kako za mene neće biti mjesta u Dinamu, dobio sam dobru ponudu iz Videotona i otišao. Mađarska je bila dobro iskustvo, ali nije sve ispalo kako je bilo planirano i odlučio sam doći u Osijek, što se pokazalo kao pravi potez - govori Marić.

Potpisao je posljednji čin ovosezonske drame u HNL-u, koja kao da je odbijala završiti. Sve dok se nije “ukazao” Marić i nasred Poljuda prekinuo zabavu. Te omogućio igračima Dinama da titulu dočekaju - u fotelji. Uostalom, bilo bi glupo da jedna ovakva sezona završi uobičajeno, klasično...

Kronologija Dinamove prvenstvene sezone

Gotovo savršeni Od mogućih 27 bodova u prvoj četvrtini prvenstva Dinamo je uzeo 25. Pali su Hajduk i Rijeka, jedini remi bio je onaj iz Osijeka.

Prva kriza Krajem rujna pojavili su se prvi problemi. U četiri kola upisao je tri remija (Istra, Osijek, Hajduk), a loš niz zaustavila je pobjeda protiv Rijeke.

Velikih +12 Do kraja jeseni samo je još Rudeš uzeo bodove Dinamu (1-1), pa su “modri” na stanku otišli s ogromnih 12 bodova više od Hajduka.

Cvitin slom Nakon pobjede u Osijeku - kaos. Prvo poraz od Hajduka pa i od Rijeke... Kad je porcija stigla i od Lokomotive, Cvitanović je morao otići...

Jura, spašavaj Nakon poraza od Osijeka, uoči derbija na Poljudu, prednost se istopila na pet bodova. No tad je Dinamo zablistao i otišao na plus osam.

Još malo Ta pobjeda u Splitu bila je jedina Dinamova u šest kola, brljali su “modri” na sve strane, sve dok Mirko Marić nije zabio gol koji eliminira Hajduk.