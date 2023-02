Čovjek koji je izbacio Hrvatsku pokazao veliko srce. Posvojio je curicu koja je ostala bez svega

Više od 40.000 života odnijeli su razorni potresi u Turskoj i Siriji, a nažalost je još mnogo ljudi ostalo zatočeno ispod ruševina. Vremena za pronalazak preživjelih gotovo da i više nema, a mnogi su ostali bez najmilijih. Među njima je i djevojčica Hilal koja je preko noći ostala bez cijele obitelji. Živjela je pod ruševinama 90 sati, a vatrogasci su joj morali odsjeći ruku kako bi je izvukli.

A onda se pojavio bivši turski reprezentativac Hakan Balta (39) kojeg se hrvatski navijači mogu sjetiti kao dio reprezentacije koja je 2008. izbacila 'vatrene' s Eura ili osam godina kasnije kad su ipak naši reprezentativci bili bolji u grupi. Sa suprugom Derye je preuzeo brigu za spomenutu djevojčicu koja je ostala bez roditelja u Hatayu, a čak je 70 članova njezine obitelji poginulo.

Obećali su da će zajedno doživotno skrbiti o Hilal, a njegova je supruga prepričala i emotivne trenutke s djevojčicom.

- "Jaka sam. Izdržat ću." To su bile njezine riječi. A kad sam je pitala što bi željela da joj donese, rekla je juhu i rižu na mlijeku. Pitala sam ju kakva mora biti riža, a rekla je "mama ju napravi ukusnu, bez cimeta" pa se rasplakala. Napravila sam joj to, iako sigurno to ne radim kao što je radila njezina majka - rekla je Baltina supruga Derya.

