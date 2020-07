'Cristiano je šampion i u glavi i u nogama. Brzo se on oporavi'

<p>Trener Juventusa <strong>Maurizio Sarri </strong>opet je bio punih usta hvale za <strong>Cristiana Ronalda.</strong> Talijanski stručnjak naglasio je kako njegov 35-godišnji golgeter ima nevjerojatan mentalitet. Ronaldo je zabio 30 golova u 30 utakmica za Juve u Seriji A ove sezone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p>- Razgovarao sam s Ronaldom i rekao mi je da se osjeća odlično. On ima sjajnu moć oporavka, to je dio njegovog DNK-a. Ta moć da se fokusira na sljedeći gol na zajedničkom i individualnom nivou. Ovo su mentalne i fizičke kvalitete koje nema svatko. On uspijeva prijeći umor na nevjerojatno prirodan način. On je prvak u glavi, jednako kao u nogama - nahvalio ga je trener.</p><h2>Ronaldovi rekordi</h2><p>Podsjetimo, <strong>Juventus </strong>je slavio nad <strong>Lazijem </strong>2-1 u ponedjeljak navečer. Tako su se popeli na osam bodova razlike i korak bliže do svog devetog uzastopnog naslova četiri kola prije kraja. Dva komada za Juve je zabio portugalski golgeter - <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) tako došao još bliže tituli 'capocannonierea' - najboljeg strijelca lige.</p><p>Osim 30 golova u prvenstvenim utakmicama ove sezone, uz ta je dva gola Ronaldo stigao do svoga 51. uopće u Seriji A. Tako je postao prvi nogometaš koji je zabio 50 ili više golova u najboljim ligama Engleske, Španjolske i Italije. Ima 84 u Premiershipu, 311 u La Ligi i 51 u Serie A. Barem što se tiče igrača koji su zaigrali od sezone 1994/95. Ranije je uspjelo to i Edinu Džeki (66 u Wolfsburgu, 50 u Cityju i 77 u Romi). Osim toga, ova dva gola donijela su Ronaldu i rekord najbrže postignutih 50 golova u povijesti Serie A.</p><h2>Udinese bolji </h2><p>Nogometaši <strong>Juventusa </strong>nisu uspjeli osigurati deveti uzastopni naslov prvaka Italije, a 36. u klupskoj povijesti već u četvrtak, oni su u susretu 35. kola Serie A na gostovanju kod <strong>Udinesea </strong>izgubili sa 1-2 (1-0).</p><p>De Ligt je zabio još u prvom poluvremenu, ali je onda krenuo preokret, a čovjek koji ga je započeo je <strong>Ilija Nestorovski</strong> (30) koji je u 52. minuti pogodio za izjednačenje, da bi u sudačkoj nadoknadi <strong>Fofana </strong>pretrčao više od pola terena te s De Ligtom na leđima uspio provući loptu ispod <strong>Szczesnyja </strong>za rijetko slavlje Udinesea protiv Juventusa.</p><p><br/> </p>