<p>Roma nije imala problema protiv otpisanog SPAL-a. Rimljani su na gostovanju pobijedili sa 6-1, a prvi pogodak na utakmici zabio je hrvatski napadač Nikola Kalinić u 12. minuti utakmice. Bio je to četvrti pogodak Kalinića ove sezone u Serie A, dva je zabio Cagliariju, a jedan Bresciji. Golove za rimski sastav zabili su i Carles Perez (38), Aleksandar Kolarov (44), Bruno Peres (52, 75) i Nicolo Zaniolo (90), dok je strijelac za 'fenjeraša' bio Alberto Cerri u 24. minuti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Broz uživa skroz</strong></p><p>U susretu 35. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru odigrao 0-0 protiv Fiorentine propustivši priliku vratiti se na drugo mjesto Serie A. Inter je dominirao, ali nije uspio probiti obranu 'viola'. <strong>Marcelo Brozović</strong> je za Inter igrao od 76. minute, dok je <strong>Milan Badelj</strong> u gostujućim redovima igrao do 75. minute.</p><p><strong>Parma </strong>je pobijedila <strong>Napoli </strong>sa 2-1 udaljivši momčad iz Napulja od plasmana u Europu. Zanimljivo, sva tri gola pala su iz kaznenih udaraca. Domaćin je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Gianluce Caprarija, izjednačio je Lorenzo Insigne u 54. minuti, da bi Dejan Kuluševski tri minute prije kraja iz trećeg kaznenog udarca zabio za pobjedu Parme.</p><p><strong>Torino </strong>i <strong>Verona </strong>našeg Ivana Jurića su remizirali 1-1, dok je Lecce u derbiju začelja pobijedio Bresciju sa 3-1, no slavila je i Genoa u gradskom derbiju protiv Sampdorije sa 2-1, pa je Lecce i dalje u zoni ispadanja.</p><p>Na ljestvici vodi Juventus sa 80 bodova i utakmicom manje. Atalanta je druga sa 74 boda, dok je treći Inter sa 73 boda.</p><p>Kolo zatvaraju u četvrtak Udinese i Juventus, te Lazio i Cagliari.</p>